Olga Verbițchi a fost victima agresiunilor sexuale. Ce a povestit fosta concurentă Bravo, ai stil! Celebrities?

Olga Verbițchi a fost victima unor violuri și a altor agresiuni. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil! Celebrities și totodată câștigătoarea celui de-al șaselea sezon X Factor a vorbit despre momentele cumplite prin care a trecut, în contextul eliminării sale din emisiunea-concurs difuzată de Kanal D, care s-ar fi produs fără explicații din partea producătorilor emisiunii.

Povestind motivul pentru care a fost descalificată de la Bravo, ai stil!, cântăreața a dezvăluit faptul că a fost agresată fizic de partenerul său de viață chiar în noaptea dinaintea galei. Olga Verbițchi a fost victima unei agresiuni despre care a spus, într-o serie de declarații pentru publicația Cancan.ro: „Din cauza relației toxice în care eram la momentul respectiv, s-au întâmplat niște lucruri care m-au epuizat emoțional și am avut un șoc emoțional. Efectiv nu am putut să mă trezesc ca să merg la filmări. Am întârziat mult, sincer, am întârziat cinci ore. Am venit fix la timp ca să intru în platou și nu m-au mai lăsat. Mi-au spus că sunt descalificată, mi-au întins trei foi ca să le semnez, pentru cele trei zile în care am apărut în emisiune. Eu le-am mulțumit pentru experiență și am plecat”.

Totodată, cântăreața a și mărturisit că fostul său partener era dependent de substanțe stupefiante, lucru care ar fi trebuit să o facă să decidă să nu înceapă o relație cu el. Mai mult, Olga Verbițchi a fost victima unor agresiuni sexuale în copilărie, iar astăzi urmează tratamente pentru depresie și anxietate severă:

„Mă simțeam singură și mie îmi e frică de singurătate. Am depresie și anxietate severă, dar nu doar din cauza lui. Le am de mult timp, am multe traume. De mic copil, sunt multe lucruri pe care oamenii nu le știu despre mine. Eu am trecut prin foarte multe, mai ales în ultimii doi ani. Am pierdut oameni, am îngropat oameni… Bunicul meu, în primul rând, atunci am avut cel mai mare episod de depresie, plus traume din copilărie. Am fost violată de patru ori. Sunt multe lucruri prin care am trecut și au fost foarte grele. Dacă nu era fostul meu prieten, eu nu aș fi aflat diagnosticul pe care îl am și nici nu aș fi început să mă tratez”, a mai declarat aceasta.

