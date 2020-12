EXCLUSIV: Alexandra Ungureanu, o artistă completă cu un stil aparte, vorbește despre câștigarea show-ului Bravo ai Stil! Celebrities

ELLE: Ești câștigătoarea „Bravo ai Stil! Celebrities.” Felicitări! Ce înseamnă acest câștig pentru tine?

Alexandra Ungureanu: Mulțumesc tare mult! Înainte de orice, sunt foarte fericită cu acest rezultat, pentru că înseamnă că sunt iubită de cei de acasă. Este mare lucru că atâția oameni s-au hotărât să mă susțină prin vot, având în vedere că e și un efort financiar, într-un an de criză. Cu siguranță oamenii au votat și ținutele mele din concurs, dar și felul meu de a fi, au empatizat cu emoția creată și cu valorile în care cred. Visul meu a devenit și al lor.

ELLE: Cum ai sărbătorit acest succes?

A. U.: Haha, n-a fost timp de sărbătorit cu mai mult decât un pahar de vin roșu. Succesul a venit la pachet cu activitate multă, filmări, promo-uri. Dar mă liniștesc îndată, având în vedere că vin Sărbătorile și intenționez să amân „distracția” până la ziua mea, pe 28 decembrie. Sper să pot găsi o variantă simpatică de a sărbători, în contextul restricțiilor actuale.

ELLE: Ești cunoscută ca fiind o cântăreată de succes, cu un sound aparte. Cum te-ai hotărât să participi în acest show axat pe modă și stil?

A. U.: Sunt cunoscută ca artist având o preocupare specială pentru imagine, așa că nu am stat deloc pe gânduri, mi s-a părut contextul perfect pentru mine. Mai greu a fost de gestionat partea de reality show, care a fost o noutate, și a fost și partea cea mai grea de dus.

ELLE: Ce ți-a plăcut cel mai mult la această emisiune? Dar cel mai puțin?

A. U.: Acum că s-a tras linie, pot spune că mi-a plăcut tot. Cu siguranță au fost momente foarte grele, dar important e că am rezistat până la capăt. Singurul regret este legat de momentele artistice pe care nu am apucat să le concep la nivelul pe care mi-l doream, filmările desfășurându-se într-un ritm foarte alert.

ELLE: Stilul tău vestimentar a fost apreciat de jurați ca fiind unul distinctiv și bine conturat. Ce ne poți spune despre estetica ta?

A. U.: Multă vreme am jonglat cu tot felul de outfit-uri în căutarea unei direcții potrivite pentru mine. Fiind o persoană mai retrasă, timidă, am încercat să contrabalansez cu outfit-uri extravagante și look-uri extreme, dar nu a fost o soluție, nevenind la momentul respectiv din interiorul meu. Se simțea discrepanța. Este foarte important să găsești echilibrul acesta între felul tău de a fi și felul în care te exprimi prin cum te îmbraci. Odată cu trecerea timpului, am căpătat mai multă încredere în mine, mi-am descoperit și am pus mai mult accent pe sensibilitatea și feminitatea mea. Și am început să-mi găsesc surse de inspirație în zona anilor ’60, urmărind fashion icon-uri din perioada respectivă, dar și artiști din zilele noastre care au reinterpretat elemente ale acelor ani. Momentul în care nu m-am mai lăsat influențată de noile apariții de pe podiumurile de modă și am admis că am suficiente piese în garderobă pe care pot să le reinterpretez, a fost primul meu pas în definirea stilului personal, și anume efortless cu accente feminine.

ELLE: Poveșteste-ne puțin despre ținuta din marea finală. Cum ai ales-o?

A. U.: Având în vedere că am ajuns până în marea finală și am abordat tot felul de zone estetice pe pacurs, mi-am dorit ca ținuta din finală să mă reprezinte 100%. Am fost sfătuită să aleg ceva în zona glam & beauty, mai pe ințelesul tuturor, dar nu am ales să fac asta. Mi-a plăcut mult și ținuta de intrare, am purtat o rochie Lucian Rusu, iar cea pentru momentul final e semnată Victoria Ilea. E o rochie pe care am văzut-o, la un moment dat, la o expoziție și m-a emoționat tare. Am conturat un look grandios, papal, completat de bijuterii, având ca inspirație look-urile create de James Merry pentru Björk – the icelandic dream.

ELLE: Care a fost, pe parcusul show-ului, tema ta preferată și de ce?

A. U.: Acum mă amuz când mă gândesc la răspuns. Pentru că aș alege exact tema pe care mi-a fost cel mai frică s-o abordez, „Aripi de inger”. Am conturat o ținută sexy, dar dusă în estetica mea prin accesorizare. Nu cred că m-am simțit vreodată mai feminină, dar și puternică.

ELLE: Te-a ajutat acest show să-ți definești stilul vestimentar? Consideri ca ai evoluat din punct de vedere stilistic?

A. U.: Cred că am avut foarte multe de învățat de la jurați, chiar și de la colegele de show. Dar estetica mea era bine definită și inainte de competiție, așa că știu unde îmi e locul. Probabil că voi aborda cu mai multă îndrăzneală ținutele din videoclipuri de acum înainte – sexy, stylish, spirited.

ELLE: Poți spune că această experiență te-a schimbat?

A.U.: Cu siguranță. Am încredere în mine, mă simt puternică și entuziasmată în fața noilor provocări.

ELLE: La ce trucuri de stil apelezi frecvent?

A. U.: Make-up-ul natural, fresh, accesorii puține, dar bine punctate, încălțămintea cu talpă joasă, conturează look-ul meu effortless, chic, feminin.

ELLE: Ce elemente poți spune că-ți definesc stilul? Ai o piesă preferată?

A. U.: Costumul, rochiile feminine, alternanța dintre feminin și masculin – o folosesc pentru a-mi sublinia personalitatea și în același timp pentru a exprima faptul că femeile trebuie să fie încrezătoare.

ELLE: Un mesaj pentru admiratorii tăi!

A. U.: Sărbători magice și un an nou mult mai bun decât acesta prin care am trecut!

Foto: Alexandra Ungureanu

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro