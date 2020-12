Cadoul inedit pe care Meghan Markle i l-a oferit Prințului William cu ocazia primului Crăciun petrecut împreună

Pentru prima oară în mulți ani, familia regală nu va petrece sărbătorile de iarnă împreună. Prințul William și Kate Middleton își doreau să își petreacă Crăciunul în casa familiei lui Kate, din Bucklebury, Berkshire, unde ar fi trebuit să li se alăture și Pippa, sora Ducesei, soțul acesteia, James, și fiul lor, Arthur. Însă, din cauza restricțiilor de călătorie impuse de pandemia de coronavirus, cuplul regal a fost nevoit să anuleze vizita. Așa că, Ducele și Ducesa de Cambridge vor petrece acasă, alături de cei trei copii ai lor.

În ceea ce o privește pe Regina Elisabeta a II-a, aceasta a decis să petreacă sărbătorile de iarnă alături de Ducele de Edinburgh la Castelul Windsor.

Însă, asta nu înseamnă că nu își vor dărui deja celebrele cadouri amuzante pe care obișnuiesc să și le facă în fiecare an. Să nu uităm de capacul de toaletă din piele pe care Prințesa Anne i l-a dăruit fratelui său, Prințul Charles, sau de kit-ul „Grow Your Own Girlfriend” pe care Kate Middleton i l-a făcut cadou Prințului Harry.

Potrivit cărții Findind Freedom, scrisă de Omid Scobie și Carolyn Durand, se pare că și Meghan Markle a reușit să își surprindă familia cu un dar inedit. Pentru primul ei Crăciun alături de membrii familiei regale, după logodna cu Harry în 2017, Meghan i-a oferit viitorului său cumnat, Prințul William, o lingură pe care era gravat următorul mesaj: „ucigașul de cereale.” Cadoul amuzant a avut parte de un real succes, fiind apreciat de întreaga familie.

Și anul acesta, în ciuda tensiunilor din ultimul timp, Prințul William și Prințul Harry și-au dăruit cadouri, marcând astfel un soi de armistițiu de Crăciun, anunță Daily Mail. Harry, în vârstă de 36 de ani, și Meghan Markle, 39 de ani, i-au trimis Prințului William și familiei acestuia câteva cadouri pe care le-au achiziționat dintr-un butic exclusivist din Santa Monica.

Pe lângă cadouri, cei doi le-au oferit și felicitări lui William, Kate și celor trei copii ai lor: Prințul George, 7 ani, Prințesa Charlotte, 5 ani, și Prințul Louis, 2 ani. Acestea au fost extrem de personale, fiind scrise chiar de către Meghan.

