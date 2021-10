Anca Țurcașiu vorbește despre schimbările din viața ei de când a divorțat

Anca Țurcașiu anunța în vara anului 2020 că a divorțat. La vremea respectivă, anunțul i-a șocat pe fanii ei, însă acum, la mai bine de un de la divorț, artista este foarte fericită și a depășit acel moment din viața ei.

Anca Țurcașiu a dezvăluit într-un interviu pentru Click! că are o mulțime de motive pentru care să se simtă fericită. „Sunt foarte fericită că am început să muncesc, am început să lucrez, că am oameni în jurul meu care simt că mă iubesc și mă apreciază și mă valorifică, fac tot ce pot ca să îi fac fericiți să le transmit tot ce sunt eu pe pământ, iubire!”.

Artista în vârstă de 51 de ani a povestit că a învățat să ierte și că este deschisă să trăiască o nouă poveste de dragoste. „Suflet vindecat! Ce complicat! Da, am învățat să iert și să merg mai departe! Da, am sufletul liniștit în clipa asta și sunt deschisă cu brațele către cer să aștept tot ce poate să îmi dea Dumnezeu, pentru că merit! Simt că merit!”.

Întrebată care este cel mai mare regret, artista a avut un răspuns surprinzător. „E bine să nu ai regrete, trăiesc azi, acum, aici! Dar poate că am un regret, că am avut încredere prea mare în oameni. Sunt destul de atentă astăzi și circumspectă și am învățat să mă valorizez și să mă pun pe mine pe primul plan și să mă iubesc foarte mult, să îmi ofer bucurie în fiecare zi”, a declarat Anca Țurcașiu pentru Click!.

În iulie 2020, Anca Țurcașiu a publicat un mesaj pe Facebook în care dezvăluia că ea și ea și medicul stomatolog Cristian Georgescu au decis să divorțeze după o căsătorie de 22 de ani. Cei doi au împreună și un fiu, pe nume Radu.

„Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi imbatrani! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui! Viața mea personală nu va fi expusă niciodată! Rămân demnă, optimistă și sigură că voi redeveni fericită și iubită ! Sunt aici pe Pământ că să ofer iubire, bucurie și voi face asta până la sfârșit!”, mărturisea artista la vremea respectivă.

