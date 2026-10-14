Regina Letizia a Spaniei, pusă într-o situație stânjenitoare la Palatul Regal. Gestul neașteptat al unui ambasador

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Regina Letizia a Spaniei a trecut printr-un moment stânjenitor în timpul unei recepții oficiale organizate luni, la Palatul Regal din Madrid, după ce un ambasador a refuzat să îi strângă mâna. Incidentul a avut loc în cadrul festivităților dedicate Zilei Naționale a Spaniei, la care Regina, în vârstă de 54 de ani, a participat alături de soțul ei, Regele Felipe, și de cele două fiice ale lor, Prințesa Leonor și Infanta Sofia.

Potrivit publicației HELLO!, familia regală i-a întâmpinat pe ambasadorii și reprezentanții oficiali invitați la recepție, printre care s-a numărat și premierul Pedro Sánchez. La eveniment au participat și reprezentanți ai orașelor Ceuta și Melilla, pe care membrii familiei regale urmează să le viziteze oficial în această săptămână.

În timp ce invitații treceau prin fața celor patru membri ai familiei regale pentru a-i saluta, unul dintre diplomați nu a dat mâna cu Regina Letizia, Prințesa Leonor și Infanta Sofia. Regina a rămas pentru câteva clipe cu mâna întinsă, părând surprinsă de gestul acestuia.

Bărbatul, identificat drept Reza Zabib, ambasadorul Iranului în Spania, i-a strâns mâna Regelui Felipe, însă a ales să le salute pe cele trei printr-o ușoară înclinare a capului, ținându-și mâinile împreunate.

Momentul a provocat reacții pe rețelele de socializare, unde unii utilizatori au considerat gestul diplomatului o „lipsă de respect”. Cu toate acestea, potrivit HELLO!, refuzul ar avea legătură cu tradițiile religioase și culturale iraniene. Conform obiceiurilor din Iran, bărbații nu ar trebui să inițieze o strângere de mână cu o femeie, decât dacă aceasta întinde prima mâna. Chiar și în această situație însă, pot alege să nu accepte gestul.

Nu este prima dată când Regina Letizia se confruntă cu o asemenea situație. În 2023, în timpul unei recepții similare, aceasta nu a dat mâna cu Hassan Ghashghavi, ambasadorul Iranului la acea vreme. Spre deosebire de incidentul recent, Regina părea atunci să cunoască protocolul, deoarece nu i-a întins mâna diplomatului după ce acesta îl salutase pe Regele Felipe. Deși gestul a fost interpretat de unii drept o ofensă, cele două părți au respectat regulile de protocol și propriile tradiții.

Pentru festivitățile dedicate Zilei Naționale, Regina Letizia a ales o rochie roz pastel, semnată de brandul spaniol The 2nd Skin Co, pe care a asortat-o cu pantofi maro, cu toc mic, și un clutch negru. Aceasta a purtat și o broșă cu o perlă gri de mari dimensiuni, înconjurată de diamante. Bijuteria i-a aparținut Reginei Victoria Eugenia și este rezervată exclusiv reginelor Spaniei.

Tot în timpul festivităților, Prințesa Leonor a trecut printr-un incident, după ce decorația Ordinului Lânii de Aur i-a căzut de pe cravată. Tânăra, în vârstă de 20 de ani, i-a cerut permisiunea tatălui său să o recupereze și a tratat momentul cu umor, reușind să o fixeze din nou după ce s-a întors în loja regală.

La începutul acestei luni, Letizia a avut o altă apariție spectaculoasă la dineul de gală organizat la Palatul Regal din Madrid, în onoarea președintelui francez Emmanuel Macron și a soției sale, Brigitte Macron. Pentru această ocazie, Regina a ales o rochie Carolina Herrera din cea mai recentă colecție a casei de modă. Creația s-a remarcat prin inserția transparentă din zona decolteului, decorată cu broderii florale, și prin mânecile voluminoase.

Foto: Profimedia

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