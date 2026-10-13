Kate Middleton și Prințesa Charlotte, apariție neașteptată la metroul din Londra. Cum au fost surprinse: „Vorbeau între ele și zâmbeau”

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Navetiștii din centrul Londrei au avut parte de o surpriză regală sâmbătă, când au observat-o pe Kate Middleton alături de Prințesa Charlotte în metrou. Prințesa de Wales și fiica sa au fost filmate în timp ce călătoreau pe linia Elizabeth, în weekend. Potrivit revistei Hello!, Charlotte, în vârstă de 11 ani, părea „uimită” de ceea ce vedea în jurul ei.

O sursă a declarat pentru publicație că cele două „erau însoțite de agenți de securitate”, care „au încercat să nu își facă simțită prezența și să transforme călătoria cu metroul într-o experiență cât mai normală”. Aceeași sursă a precizat că Prințesa de Wales și fiica ei au avut și „o scurtă conversație” cu câțiva dintre pasagerii care stăteau în fața lor.

„Catherine avea telefonul la ea și s-a uitat la el timp de câteva minute”, a povestit martorul ocular. „Păreau foarte relaxate, vorbeau între ele și zâmbeau. Păreau foarte fericite.”

Kate Middleton și Prințesa Charlotte au coborât la stația Tottenham Court Road, iar Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, și-a ținut fiica de mână. Deși nu se știe unde se îndreptau cele două, ținutele lor sugerau că urmau să participe la un eveniment care impunea o vestimentație elegantă.

Kate Middleton a ales o ținută bordo, pe care a asortat-o cu pantofi maro cu toc, în timp ce Prințesa Charlotte a purtat dresuri bleumarin și balerini.

Nu este însă prima dată când Kate Middleton folosește transportul public din Londra. În 2023, Prințesa de Wales și soțul ei, Prințul William, au călătorit pe aceeași linie de metrou și au coborât tot la stația Tottenham Court Road. La momentul respectiv, cei doi au mers la pubul Dog and Duck din cartierul Soho, pentru a le „mulțumi oamenilor care au muncit din greu în weekendul încoronării”.

Înainte de a deveni membră a familiei regale, Kate Middleton obișnuia să călătorească frecvent cu metroul londonez. În 2013, aceasta a recunoscut că îi era „dor” de aceste călătorii, potrivit ABC News.

Kate Middleton și Prințul William, ambii în vârstă de 44 de ani, și-au început relația în 2002, după ce s-au cunoscut în perioada studenției la Universitatea St. Andrews. Cei doi s-au logodit în octombrie 2010 și s-au căsătorit în aprilie 2011. Pe lângă Prințesa Charlotte, cuplul regal mai are doi fii, Prințul George, în vârstă de 13 ani, și Prințul Louis, de 8 ani.

În ultimii ani, Kate Middleton și Prințul William au încercat să le ofere celor trei copii o copilărie cât mai apropiată de normalitate, în ciuda responsabilităților și atenției publice care vin odată cu apartenența la familia regală britanică. Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis participă ocazional la evenimente oficiale, însă părinții lor pun accent și pe activitățile obișnuite de familie. Kate Middleton a vorbit în repetate rânduri despre importanța timpului petrecut împreună și despre dorința de a le oferi copiilor experiențe dincolo de protocolul regal.

foto: Getty Images

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