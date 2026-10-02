Kate Middleton dezvăluie ce activitate casnică face împreună cu Prințul William: „O echipă bună”

Kate Middleton a oferit un detaliu inedit despre viața de familie alături de Prințul William și cei trei copii ai lor, în timpul unei vizite la o organizație comunitară din West Sussex.

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  de  ELLE
Kate Middleton dezvăluie ce activitate casnică face împreună cu Prințul William: "O echipă bună"

Kate Middleton a vorbit despre una dintre activitățile casnice pe care le face alături de Prințul William, dezvăluind că cei doi împart sarcinile atunci când vine vorba despre spălatul vaselor.

Prințesa de Wales, în vârstă de 44 de ani, a făcut mărturisirea în timpul unei vizite la West Sussex Minibus, o organizație comunitară de transport din Pulborough, Anglia, coordonată de voluntari. Serviciul îi ajută pe locuitorii din zonă să rămână conectați și contribuie la combaterea izolării sociale.

În timpul vizitei, Kate Middleton s-a alăturat mai multor persoane în vârstă la clubul săptămânal de prânz organizat la Pulborough Village Hall. În timp ce discuta cu participanții, conversația a ajuns și la treburile casnice.

„Îmi place să spăl vasele. Chiar îmi place”, a spus Prințesa de Wales, potrivit The Times. Unul dintre cei prezenți a reacționat imediat, glumind: „Oh, foarte bine, avem un voluntar!”

Întrebată dacă Prințul William o ajută, Kate a dezvăluit cum își împart cei doi această sarcină.

„El le șterge. Facem o echipă bună. Și îi implicăm și pe copii”, a spus ea, conform aceleiași publicații.

Clubul de prânz le oferă locuitorilor din zonă un spațiu în care se pot întâlni pentru activități, conversații și socializare. În timpul vizitei, Kate a discutat atât cu participanții, cât și cu voluntarii și a aflat mai multe despre rolul pe care astfel de întâlniri îl au în combaterea singurătății și în crearea unor legături sociale.

Obiceiul despre care a vorbit Kate Middleton nu este unul neobișnuit în familia regală. Potrivit Hello!, regretata Regina Elisabeta a II-a obișnuia, la rândul ei, să ajute la spălatul vaselor după masă.

Valentine Low, autorul cărții „Power and the Palace”, a povestit anterior, în cadrul „A Right Royal Podcast” al publicației Hello!, că Regina obișnuia să se ocupe de această sarcină în timpul șederilor la Balmoral.

„Sursa acestei povești a fost Alex Allen, care a fost secretarul privat al prim-ministrului [britanic] în timpul mandatului lui John Major”, a explicat Low.

„Prim-ministrul merge acolo în fiecare an pentru un weekend în septembrie, secretarul privat îl însoțește și, de multe ori, se organizează un grătar. În trecut, Prințul Philip și Andrew găteau cârnații pe grătar și toate lucrurile de genul acesta”, a continuat autorul, potrivit Hello!.

Low a povestit că, după masă, Regina Elisabeta se ocupa chiar ea de vase. „Și, după cum se știe, după aceea Regina spăla vasele și, bineînțeles, oamenii se ridicau imediat să o ajute, dar li se spunea că ei îi place să facă asta. Așa că Alex Allen s-a ridicat imediat să ajute și i s-a spus pur și simplu: „Nu, nu, nu, Reginei îi place să facă asta””, a mai spus el pentru Hello!.

Kate Middleton a însoțit voluntarii West Sussex Minibus

În aceeași zi, Kate Middleton a avut ocazia să vadă îndeaproape cum funcționează West Sussex Minibus, organizație care sărbătorește anul acesta 50 de ani de activitate. Prințesa s-a urcat într-unul dintre cele 11 microbuze și i-a însoțit pe voluntari în timp ce aceștia preluau pasagerii de acasă.
Pentru această apariție, Kate a ales un palton lung gri și o bluză cu fundă la gât.

Printre persoanele întâlnite de Prințesa de Wales s-a numărat Stella Drewett, în vârstă de 94 de ani. Kate a venit chiar la locuința acesteia pentru a o însoți spre microbuz, luând-o prin surprindere.

„Când mi-au spus: „Va fi o celebritate”, eu am spus: „Nu cunosc nicio celebritate””, a povestit Drewett despre întâlnirea cu Prințesa de Wales, potrivit Mirror.

Kate a ajutat-o apoi să parcurgă drumul dintre locuința sa și microbuz și să urce la bord. Stella Drewett a început recent să folosească serviciul de transport și apelează la acesta atât pentru cumpărăturile săptămânale, cât și pentru a participa miercurea la clubul de prânz.

În timp ce discutau, femeia în vârstă de 94 de ani a glumit că întâlnirea săptămânală de la Pulborough Village Hall înseamnă pentru ea „o zi în care nu trebuie să gătesc”, potrivit Mirror.

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Foto: Profimedia

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