Meghan Markle, noi imagini din Marea Britanie. Detaliile care au atras atenția în cele mai recente postări ale Ducesei de Sussex

Meghan Markle a publicat noi fotografii și videoclipuri realizate în peisajul rural englezesc, dezvăluind totodată detalii despre proiectele caritabile în care s-a implicat recent.

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  de  ELLE
Meghan Markle, noi imagini din Marea Britanie. Detaliile care au atras atenția în cele mai recente postări ale Ducesei de Sussex

Meghan Markle a publicat pe Instagram noi imagini cu cei doi copii ai săi, Prințul Archie și Prințesa Lilibet, surprinși în timpul unor plimbări în mijlocul naturii. Ducesa de Sussex, în vârstă de 45 de ani, a împărtășit mai multe fotografii și videoclipuri realizate în Marea Britanie, unde a revenit recent împreună cu Prințul Harry și copiii lor.

Într-un videoclip de 20 de secunde, Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani, apar pe un drum de țară, în timp ce pe fundal se aude piesa „My Girl” a trupei The Temptations. Archie merge pe trotinetă, iar sora lui îl însoțește pe jos, alături de câinele familiei, Pula. La un moment dat, cei doi copii se opresc pentru a privi mai multe căprioare care traversează drumul la doar câțiva metri în fața lor.

Archie și Lilibet poartă ghiozdane albastre și roz, detaliu care a alimentat speculațiile că s-ar fi aflat în drum spre noua lor școală din regiunea Midlands. Potrivit Daily Mail, Meghan și Prințul Harry s-au mutat în Cotswolds în luna septembrie, la șase ani după ce au renunțat la îndatoririle oficiale din cadrul familiei regale și s-au stabilit în Statele Unite.

Ducesa a publicat recent și un alt videoclip cu cei doi copii, în care aceștia se joacă într-o baltă, își încălzesc picioarele lângă un foc în aer liber și se plimbă cu bicicleta. Alte imagini surprind familia într-o barcă, pe un lac, în timp ce câinele Pula se joacă pe mal.

În weekend, Meghan Markle a anunțat și o colaborare cu organizația Moms Offering More (MOM), care sprijină mamele singure și familiile aflate în dificultate. Ducesa a participat la lansarea unei ediții speciale de hanorace, disponibile în nuanțe de crem și maro, la prețul de 76 de lire sterline. Pentru promovarea acestora, a publicat câteva fotografii în care poartă unul dintre modele, accesorizat cu bijuterii Logan Hollowell, printre care un colier cu diamante și smaralde, în valoare de 16.207 lire sterline.

„Micile gesturi de grijă pot face o diferență uriașă pentru părinți, pentru cei care au grijă de alte persoane, pentru mame”, a scris Meghan pe Instagram.

„Cu ocazia acestei Zile Internaționale a Fetelor, sunt mândră de modul în care ne implicăm, inclusiv prin colaborarea Archewell Philanthropies cu @momsofferingmore, prin care sprijinim familiile alături de @allianceofmoms și @allianceforchildrensrights. Așa cum spune Moms Offering More: ‘Lucrurile mici contează’. Iar toate aceste ‘lucruri mici’ contribuie, împreună, la un sprijin semnificativ.”

Tot cu ocazia Zilei Internaționale a Fetelor, Meghan a anunțat un parteneriat cu Malala Yousafzai. Cele două s-au întâlnit săptămâna trecută la hotelul Claridge’s din Londra, unde au luat ceaiul împreună și au realizat mai multe fotografii, publicate ulterior pe Instagram.

Ducesa a dezvăluit că toate profiturile nete obținute în ziua respectivă din vânzarea ceaiurilor și dulcețurilor brand-ului său, As Ever, vor fi donate organizației Malala Fund, care susține accesul fetelor la educație.

„Când sprijinim fetele de astăzi, le oferim putere femeilor de mâine. Accesul la educație este cheia care face posibil acest lucru”, au transmis Meghan și Malala într-o declarație comună.

„Cu ocazia acestei Zile Internaționale a Fetelor, în parteneriat cu Archewell Philanthropies, 100% din profiturile nete obținute din vânzarea dulcețurilor și ceaiurilor As Ever vor sprijini Malala Fund și activitatea sa esențială pentru a se asigura că fiecare fată are acces la o educație gratuită, sigură și de calitate. Ceaiul în doi nu a fost niciodată mai plăcut.”

Meghan și Malala au mai colaborat în 2020, când au participat la o discuție despre educația fetelor. Potrivit Daily Mail, întâlnirea de la Claridge’s ar fi reprezentat prima apariție publică a Ducesei de Sussex în Londra după funeraliile Reginei Elisabeta a II-a, din septembrie 2022.

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Foto: Getty, Instagram

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