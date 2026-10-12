Regina Camilla, gest neașteptat față de Prințul Harry la recenta reuniune de familie. Relația celor doi a fost tensionată ani la rând

Regina Camilla ar fi făcut un gest de împăcare față de Prințul Harry, în timpul recentei reuniuni a familiei regale.

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  de  ELLE
Regina Camilla, gest neașteptat față de Prințul Harry la recenta reuniune de familie. Relația celor doi a fost tensionată ani la rând

Regina Camilla ar fi făcut un gest de împăcare față de Prințul Harry în timpul recentei reuniuni a familiei regale. Potrivit HELLO!, soția Regelui Charles în vârstă de 79 de ani a fost prezentă la întâlnirea privată pe care monarhul a avut-o luna trecută cu Ducii de Sussex, la reședința regală din Gloucestershire.

Până în prezent, au fost făcute publice puține informații despre întâlnire și nu au apărut fotografii de la reuniune. Cu toate acestea, Regina Camilla ar fi încercat să se apropie de Harry printr-un gest de bunăvoință, în ciuda relației tensionate dintre cei doi.

Potrivit autorului și expertului regal Tom Bower, citat de Daily Mail, Camilla s-ar fi apropiat de Harry cu un „zâmbet forțat” și „i-ar fi oferit un ceai”.

La întâlnire ar fi participat și Meghan Markle, Prințul Archie și Prințesa Lilibet. O sursă a descris atmosfera reuniunii drept „politicoasă, fără reproșuri”, potrivit HELLO!.

Relația dintre Prințul Harry și mama sa vitregă a trecut prin numeroase momente tensionate de-a lungul anilor, mai ales după declarațiile făcute de Ducele de Sussex despre Camilla în cartea sa de memorii și în interviurile acordate după retragerea sa din rolul de membru activ al familiei regale.

Ce a spus Prințul Harry despre Regina Camilla

Harry și fratele său, Prințul William, au participat la nunta tatălui lor cu Camilla, care a avut loc în 2005, la Guildhall din Windsor. Într-un interviu acordat în același an, cu ocazia împlinirii vârstei de 21 de ani, Harry vorbea în termeni elogioși despre noua sa mamă vitregă.

Acesta a descris-o atunci drept o „femeie minunată” și a glumit: „Nu este mama vitregă cea rea”.

În următorul deceniu, Harry și Camilla au fost văzuți împreună la numeroase angajamente oficiale. O altă perspectivă asupra relației lor a apărut însă odată cu publicarea, în 2023, a volumului de memorii al Ducelui de Sussex, Spare.

În carte, Harry a susținut că el și Prințul William l-ar fi rugat pe tatăl lor să nu se recăsătorească. Ducele de Sussex a afirmat, de asemenea, că William „a nutrit mult timp suspiciuni cu privire la „cealaltă femeie””.

Harry a vorbit ulterior despre Regina Camilla și în interviul acordat lui Anderson Cooper pentru emisiunea 60 Minutes, în care a descris-o drept „periculoasă”.

„Era personajul negativ, era a treia persoană din căsnicie, trebuia să își reabiliteze imaginea”, a declarat Prințul Harry.

Potrivit relatărilor apărute ulterior, declarațiile Ducelui de Sussex ar fi rănit-o pe Camilla. Lady Lansdowne, una dintre cele șase însoțitoare oficiale ale Reginei, a vorbit despre reacția acesteia într-un interviu acordat The Times.

„Bineînțeles că o deranjează, bineînțeles că o doare”, a declarat Lady Lansdowne. „Dar nu lasă asta să o afecteze. Filosofia ei este întotdeauna: „Nu face mare caz din asta și lucrurile se vor liniști. Cu cât spui mai puțin, cu atât se rezolvă mai repede””, a adăugat aceasta.

Prințul Harry și familia sa au revenit în Marea Britanie

Prințul Harry și Meghan Markle s-au mutat înapoi în Marea Britanie, însă decizia lor continuă să genereze speculații. Potrivit unor surse citate de Page Six, apropierea de Regele Charles al III-lea nu ar fi singurul motiv din spatele revenirii, iar situația financiară a Ducilor de Sussex și viitoarea domnie a Prințului William ar putea cântări în această decizie.

Kinsey Schofield, expertă în familia regală, a declarat pentru Page Six că în cercul Prințului William există convingerea că „banii și moștenirea fac parte din calculele” lui Harry și Meghan în ceea ce privește întoarcerea lor în Marea Britanie.

„Există suspiciunea în cercul Prințului William că Harry și Meghan înțeleg că timpul se scurge și vor să își restabilească poziția, influența și apropierea de monarhie cât timp Charles este încă rege”, a declarat Schofield pentru publicație.

Prințul William este primul în ordinea succesiunii la tron, iar odată ce va deveni rege va avea o influență mult mai mare asupra modului în care va funcționa monarhia și, implicit, asupra poziției pe care Harry și Meghan ar putea să o ocupe în raport cu familia regală.

„Există convingerea că [William] va fi mult mai puțin dispus să facă concesii”, a explicat Schofield. „Sursele mele cred că Harry știe asta. Ei văd această mișcare ca pe o încercare de a pune din nou piciorul în prag înainte ca William să fie cel care decide cât de ferm va fi închisă acea ușă.”

Apropierea lui Harry de familia regală ar provoca îngrijorare

Potrivit lui Schofield, în cercul Prințului și Prințesei de Wales ar exista „o îngrijorare reală” cu privire la impactul pe care revenirea Ducilor de Sussex l-ar putea avea asupra lui William și a familiei sale.

„Nu au uitat intensificarea amenințărilor și a hărțuirii online îndreptate împotriva familiei Wales după interviul cu Oprah și se tem că un nou val de acuzații, dezvăluiri sau interviuri ar putea alimenta din nou această ostilitate”, a declarat Schofield pentru Page Six, făcând referire la aparițiile publice în care Harry și Meghan au vorbit despre conflictele lor cu familia regală.

„În opinia sursei mele de la Palat, Harry și Meghan sunt niște persoane imprevizibile”, a continuat ea, descriindu-i drept „imprevizibili, indiscreți și, esențial, nu întotdeauna naratori de încredere ai evenimentelor”.

Apropiații lui William ar privi cu scepticism și explicația potrivit căreia întoarcerea cuplului ar fi determinată în principal de starea de sănătate a Regelui Charles. Monarhul a anunțat în februarie 2024 că a fost diagnosticat cu cancer.

„Întrebarea lor este: unde era această sensibilitate când Prințul Philip era în spital, iar Harry și Meghan se pregăteau să își facă publice nemulțumirile în interviul cu Oprah?”, a spus Schofield. „Unde era această sensibilitate când își filmau documentarul pentru Netflix în ultimele luni de viață ale Reginei Elisabeta a II-a?”.

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Foto: Getty

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