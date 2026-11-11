Bella Hadid, în ipostaze tandre alături de un bărbat misterios. Cine ar fi noul ei iubit

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Bella Hadid pare că traversează o perioadă foarte bună din punct de vedere amoros. Cu ocazia unui meci de hochei din Colorado, supermodelul și-a făcut apariția în compania unui bărbat misterios, despre care se zvonește că ar fi noul ei iubit.

Bella Hadid, ipostaze romantice cu un bărbat misterios

Bella Hadid a fost prezentă la un meci de hochei dintre Colorado Avalanche și Detroit Red Wings, desfășurat la Ball Arena din Denver pe data 7 noiembrie. Ea a fost însoțită de presupusul ei iubit. Mai multe surse, printre care People, HELLO! Magazine și Daily Mail, susțin că îl cheamă Nathan Lacy și că este un cowboy creștin conservator din Colorado care lucrează la ferma familiei sale.

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Cei doi nu s-au ferit deloc de privirile celor care asistau la meci. Ba mai mult decât atât, Bella Hadid a și postat pe Instagram mai multe fotografii în care se îmbrățișează cu Nathan Lacy.

Foto: Instagram

În imagini, se poate vedea cum Bella Hadid și Nathan Lacy se simt foarte bine unul în compania celuilalt și nu ezită să își arate afecțiunea în public.

Fotografiile au fost însoțite de un mesaj în care Bella Hadid a vorbit despre Hockey Fights Cancer, o inițiativă comună dintre National Hockey League (NHL ) și National Hockey League Players’ Association (NHLPA ), prin care se crește gradul de conștientizare și aduce fonduri pentru cercetarea cancerului.

„Sâmbătă seara a fost deosebit de semnificativă. În onoarea Hockey Fights Cancer. Mulțumesc!@coloradoavalanche pentru că am folosit puterea sportului pentru ceva mult mai mare decât tabela de marcaj. Hockey Fights Cancer este o amintire frumoasă a ceea ce poate face o comunitate atunci când se unește, strângând bani pentru cercetarea cancerului, onorând în același timp oamenii și familiile din Colorado ale căror vieți au fost atinse de cancer.

Pentru cei care au luptat, cei care încă luptă, cei pe care i-am pierdut și cei dragi care le stau alături la fiecare pas. Această seară a fost pentru voi și mă bucur atât de mult că am putut fi acolo!!

Întotdeauna mi-a plăcut hocheiul, trăind în New York. Și fiind o fată din Colorado în suflet, crescând aici de când eram mică, cred că a fost doar o chestiune de timp până când mi-am găsit drumul către @coloradoavalanche. Indiferent de locul în care te afli în lume – inima, perseverența, camaraderia dintre coechipieri, pasiunea jucătorilor și loialitatea absolută și neclintită (în cel mai bun sens) a fanilor sunt cele mai epice lucruri de urmărit în viața reală când vine vorba de hochei!!!! (Când îți dai jos mănușile… e distractiv de urmărit uneori și asta) dar, într-adevăr, este ceva special în a fi în spatele geamului, a urmări un sport care unește o întreagă comunitate. Cea mai bună seară din toate timpurile!!!!”

Detalii despre Nathan Lacy, presupusul iubit al Bellei Hadid

HELLO! Magazine transmite că pe iubitul Bellei Hadid îl cheamă Nathan Lacy și că este originar din Colorado. El lucrează pentru afacerea de construcții a familiei sale din Crested Butte. Conform Page Six, Nathan Lacy este fratele prietenei apropiate a Bellei, Rachael Lacy, o artistă și pasionată de cai.

Bella Hadid și Nathan Lacy au avut prima lor întâlnire romantică la începutul anului 2026, după ce au fost văzuți împreună în timpul Săptămânii Modei de la Milano, în februarie.

Această poveste de iubire vine după ce Bella Hadid s-a despărțit de starul rodeo Adan Banuelos după doi ani de relație. Cei doi s-au cunoscut în luna octombrie a anului 2023, în cadrul unui concurs de cai din Texas. În ianuarie 2026, s-a aflat că s-au despărțit din cauza faptului că amândoi aveau programul încărcat și nu dispuneau de timpul necesar pentru a fi împreună.

Conform apropiaților, Bella Hadid și Adan Banuelos ar fi avut o relație marcată de împăcări și despărțiri, iar ruptura nu ar fi fost una bruscă. De altfel, primele zvonuri despre probleme serioase între cei doi au apărut încă din luna iunie a anului 2025, când surse din anturajul cuplului vorbeau deja despre o posibilă separare.

Despărțirea a fost cu atât mai complicată cu cât Bella Hadid și Adan Banuelos nu au fost legați doar sentimental, ci și financiar. Cei doi au investit împreună în cai de rasă extrem de valoroși, unele exemplare fiind achiziționate la sume de ordinul milioanelor de dolari.

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Foto: Getty Images

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