Ana Baniciu, declarații despre familie și tatăl ei, Mircea Baniciu. Cum îl descrie pe artist în rolul de bunic: „E mai fricos”

Ana Baniciu a făcut declarații emoționante despre tatăl ei, artistul Mircea Baniciu, și despre cum este el în rolul de bunic.

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  de  ELLE.ro
Ana Baniciu și Mircea Baniciu
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Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 24 septembrie 2023, la câteva săptămâni distanță de când s-au căsătorit civil. În vara anului 2024, artista și soțul ei au devenit părinții unui băiețel, pe care au ales să îl cheme Aris.

Ana Baniciu, declarații emoționante despre fiul ei, Aris

Ana Baniciu se simte împlinită de când a devenit mamă pentru prima dată și se preocupă să îi ofere fiului ei, Aris, o educație echilibrată și armonioasă. 

„Eu am acasă o bijuterie, este copilul meu. El e cea mai mare bijuterie, băiețelul meu”, a declarat Ana Baniciu pentru Click!

De asemenea, Ana Baniciu a mai spus că bunicul ei, Mircea Baniciu, petrece mult timp alături de micuțul Aris, însă uneori are anumite temeri.

„Îi place tare mult de el, doar că tata e mai fricos, să-i spunem așa. Și a zis că, în momentul în care va juca primul fotbal cu el, atunci îl declară pregătit să-l ia pe sus, să-l învârtă. Până atunci îi e frică. E așa o bijuterie, știți? Ți-e frică să o atingi”, a adăugat Ana Baniciu pentru sursa citată. 

Ana Baniciu, despre provocările rolului de mamă

Ana Baniciu și soțul ei, Edy Kovacs, au devenit părinți în iunie 2024, când a venit pe lume fiul lor, Aris. De atunci, viața celor doi s-a schimbat considerabil, iar artista a împărtășit în repetate rânduri experiențe din noul său rol.

Într-un interviu acordat recent, Ana Baniciu a mărturisit că încearcă să nu își lase temerile să influențeze modul în care își crește băiețelul. Deși se consideră în continuare o persoană degajată, recunoaște că responsabilitatea de a avea un copil vine la pachet cu numeroase griji.

„Nu m-am schimbat. Sunt degajată, dar să nu credeți că nu am stres. Am stres, e undeva în spatele creierului, dar îl țin închis cumva într-un sertar, pentru că nu vreau să-i arăt copilului că sunt stresată sau panicată”, a spus Ana Baniciu pentru WOWbiz.

Ana Baniciu, despre momentele în care se teme pentru siguranța fiului său

Artista a explicat că una dintre cele mai mari provocări este să își păstreze calmul atunci când Aris încearcă să descopere lucruri noi. La vârsta la care se află, băiețelul este tot mai activ și curios, iar unele dintre gesturile sale o fac pe Ana Baniciu să se gândească imediat la riscul de accidentare. Vedeta a oferit și un exemplu concret, povestind cât de tare se sperie atunci când fiul său se urcă pe canapea și sare.

„Mi se oprește inima odată la jumătate de oră când urcă pe canapea și sare de acolo. Toate chestiile astea imprevizibile… sunt super speriată de ele.”

Cu toate acestea, Ana Baniciu încearcă să găsească un echilibru între instinctul de a-și proteja copilul și dorința de a-l lăsa să exploreze lumea din jur. În ciuda temerilor sale, Ana Baniciu nu își dorește să devină un părinte excesiv de protector. Vedeta consideră că este important ca Aris să aibă libertatea de a experimenta și de a învăța să se descurce singur, fără să audă permanent interdicții.

„Doar că am conștientizat că am un băiat și nu doresc să-i spun ‘nu constant și vreau să îi dau libertatea necesară, să fie autonom și să cadă dacă e nevoie, ca să-și dea seama a doua oară să nu mai facă la fel”, a mai spus artista.

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Foto: Instagram

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