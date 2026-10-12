Regula de la care Ana Baniciu și Edy Kovacs nu se abat în căsnicia lor: „Evităm cât putem”

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Ana Baniciu traversează o perioadă frumoasă atât în plan personal, cât și în viața de familie. De când ea și soțul ei, Edy Kovacs, au devenit părinți, prioritățile celor doi s-au schimbat considerabil, iar cea mai mare parte a atenției lor este îndreptată către băiețelul lor. Într-un interviu acordat recent, artista a vorbit despre experiența de mamă, relația cu soțul ei, dar și despre posibilitatea ca familia lor să se mărească în viitor.

Regula pe care Ana Baniciu și Edy Kovacs o respectă în relație

Dincolo de rolul de părinți, Ana Baniciu și Edy Kovacs încearcă să aibă grijă și de relația lor. Încă de la început, cei doi au stabilit că vor evita, pe cât posibil, certurile în casă și că vor încerca să rezolve neînțelegerile prin discuții. Artista recunoaște că există și între ei mici tensiuni, așa cum se întâmplă în orice familie, însă acestea nu sunt lăsate să se transforme în conflicte majore.

„Sunt niște chestii normale, mici discuții pentru binele copilului, pentru binele familiei, ele se întâmplă, dar în general nouă nu ne place să ne certăm în casa noastră și atunci le evităm cât putem și na, suntem înțelegători unul cu celălalt. Dacă mai avem și nervi, se întâmplă, dar se iartă, trec”, a povestit ea pentru Spynews.ro.

Când va merge fiul Anei Baniciu la grădiniță

Deși încearcă să își păstreze și momente dedicate propriei persoane, Ana Baniciu recunoaște că viața sa se învârte acum în mare parte în jurul copilului. Băiețelul nu merge încă la grădiniță, iar părinții săi au decis să mai aștepte până anul viitor, când acesta va împlini trei ani.

„Va merge la grădiniță la anul. Veau să facă trei ani, am înțeles că asta e vârsta optimă și pentru faptul că noi ne-am mutat cumva atenția în casă și spre el și petrece foarte mult timp cu noi, cred că e ok la trei ani să-l dăm la grădiniță, e absolut ok”, a spus Ana Baniciu.

Cântăreața se consideră norocoasă pentru că, deocamdată, fiul ei este un copil liniștit. Totuși, este conștientă că lucrurile se vor schimba pe măsură ce acesta va crește și își va exprima tot mai clar personalitatea.

„Noi cred că suntem amândoi niște părinți ok, buni adică. Încă n-am ajuns la perioada aia în care să ne certăm cu cel mic, adică să ne certăm… în care să fie așa, discuții. Doar ne bucurăm de faptul că e mic și drăguț și inofensiv și nu zice nimic, momentan n-are nicio părere și nicio pretenție. După aia o să vină, știi cum e: copii mari, probleme mari!”, a mai zis cântăreața.

Ana Baniciu, despre viața de familie

Ana Baniciu și Edy Kovacs s-au căsătorit religios în cadrul unei ceremonii care a avut loc pe 24 septembrie 2023, la câteva săptămâni distanță de când s-au căsătorit civil. În vara anului 2024, artista și soțul ei au devenit părinții unui băiețel, pe care au ales să îl cheme Aris.

Ana Baniciu a fost sinceră și a făcut mărturisiri despre viața de familie și despre cum reușește să împartă responsabilitățile de părinte alături de Edy Kovacs. Artista și soțul ei păstrează un echilibru între viața lor personală și cea profesională. De când a venit pe lume Aris, viața celor doi s-a schimbat complet.

„Viața de mămică e superbă, mă simt foarte împlinită. Am un bebeluș superb, nu m-aș mai dezlipi de el. Doar aceste evenimente mă mai fac să mă despart de el. Acum el este cu o bonă internă, doarme la noi, e parte din familie acum. A fost greu să găsim o bonă, pentru că ne-am dorit să aducem pe cineva din Filipine. Am așteptat șapte luni și nu a mai venit duduia, dar uite că am găsit o filipineză care era deja în țară. Acum ne odihnim bine. Când crește un dinte, sunt seri mai grele, dar el doarme mai toată noaptea, nu ne dă bătăi de cap. O să vezi, tații înțeleg mai greu care le e rolul, dar Edy mă ajută cu tot ce e nevoie. El cară foarte mult, pentru că sunt foarte multe de cărat pentru un bebeluș, trebuie să pleci cu toată casa. În rest, baie, somn, schimbat… toate sunt la mine! Eu am grijă”, a declarat Ana Baniciu pentru cancan.ro

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Foto: Instagram

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