Cleopatra Stratan și Edward Sanda, în culmea fericirii! Ce se întâmplă în viața celor doi: „S-a îndeplinit visul nostru”

Cleopatra Stratan și soțul ei, Edward Sanda, și-au emoționat fanii cu dezvăluirea făcută recent. Cei doi și-au îndeplinit un vis și au împărtășit cu urmăritorii lor despre ce este vorba.

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  de  ELLE.ro
Cleopatra Stratan și Edward Sanda și-au cumpărat casă
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Cleopatra Stratan și Edward Sanda traversează o perioadă emoționantă și marcată de bucurie. Artista și artistul au dezvăluit motivul pentru care sunt în culmea fericirii.

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Cleopatra Stratan și Edward Sanda au povestit recent faptul că și-au cumpărat o casă. Cei doi își doreau de multă vreme să aibă o locuință a lor și iată că acum li s-a îndeplinit visul. Artista și artistul pășesc, astfel, spre o nouă etapă în viața lor de cuplu. 

„S-a îndeplinit visul nostru, iubirea mea! Încă nu realizez că avem casa noastră! Mulțumim Doamne pentru tot ce faci pentru noi!”

Cum depășesc Cleopatra Stratan și Edward Sanda greutățile din relație

Cleopatra Stratan și partenerul ei, Edward Sanda, și-au început relația în anul 2020, iar pasiunea pentru muzică i-a adus împreună. Pe data de 22 august 2021, în Chișinău, a avut loc cununia lor religioasă, la câteva zile de când s-au căsătorit civil. Pe lângă povestea lor de dragoste, Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o echipă pe cinste și în viața profesională, pentru că ei colaborează și în plan muzical.

Invitată în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, Cleopatra Stratan a rememorat perioada complicată de la începutul relației lor, atunci când pandemia i-a obligat să stea separați luni întregi. Artista a mărturisit că, deși distanța a fost dificilă, acea perioadă i-a ajutat enorm să se cunoască în profunzime.

Relația lor abia începuse în momentul în care au fost instaurate măsurile de izolare. Cleopatra Stratan se afla la Chișinău, iar Edward Sanda era în București, astfel că singura lor variantă de comunicare a rămas telefonul și apelurile video.

„Am avut o perioadă de relație la distanță în pandemie. Ne-a prins foarte bine, pentru că eram la începutul relației și, la început, ai tendința să sari peste niște etape. Pandemia a venit fix când trebuia, pentru că nici noi măcar nu aveam o lună împreună când s-a instaurat lockdown-ul. Pe mine m-a prins la Chișinău, pe el la București. Și ce puteam să facem toată ziua decât să stăm pe FaceTime și să vorbim într-una”, a povestit Cleopatra Stratan.

Artista a spus că acele luni petrecute la distanță au fost esențiale pentru consolidarea relației lor. Fără întâlniri și fără rutina unei relații obișnuite, cei doi au ajuns să vorbească despre absolut orice, de la copilărie și familie până la cele mai intime temeri și experiențe personale.

„Până ne-am revăzut fizic, noi știam totul unul despre celălalt. Ne-am povestit viețile, experiențele, cum a fost la școală, cum a fost acolo, ce ni s-a întâmplat în diferite perioade ale vieții, absolut tot. Secrete, lucruri pe care nu le-am mai spus nimănui.”

Cleopatra Stratan a explicat că acea perioadă le-a oferit timpul necesar pentru a construi o conexiune autentică și matură, înainte ca relația să avanseze.

„Ne-am dat timp să vorbim, să discutăm, să ne spunem tot ce avem pe suflet, ce ne place și ce nu ne place, astfel încât atunci când urma să ne vedem fizic, să fim ok. Oricum aveam nevoie să continuăm să ne cunoaștem și pe parcurs. Și am zis, dacă nici acesta nu e cel mai bun moment, atunci când?”, a povestit artista.

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Foto: Instagram

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