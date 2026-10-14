Sandra Mutu, confesiuni despre relația cu soțul ei. Cum a decurs prima întânire cu Adrian Mutu: „Șarmul lui era magnetic. Îmi amintesc că…”

Într-un interviu acordat recent, Sandra Mutu a vorbit despre prima întâlnire cu Adrian Mutu, cel care acum îi este soț.

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  de  Andreea Ilie
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Sandra Mutu traversează o perioadă nouă în plan profesional, după ce și-a făcut debutul în televiziune. Soția lui Adrian Mutu este prezentatoare la Antena Stars, unde poate fi urmărită în weekend, iar noul proiect i-a schimbat considerabil programul.

Sandra Mutu, confesiuni despre prima întâlnire cu Adrian Mutu

Adrian Mutu și actuala lui parteneră, Sandra Bachici, s-au căsătorit în 2017. Au împreună un băiat, pe nume Tiago, iar cei doi dezvăluie adesea imagini și detalii despre viața lor de cuplu.

Până să o întâlnească pe soția lui, antrenorul de fotbal a trecut prin două divorțuri. Fostul fotbalist a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, alături de care are un băiat, pe nume Mario. Între 2005 și 2013, Adrian Mutu a fost căsătorit cu Consuelo Matos Gómez și au împreună două fete, pe Adriana și Maya. Ele locuiesc în Republica Dominicană, alături de mama lor.

Sandra Mutu a făcut un pas neașteptat în lumina reflectoarelor și s-a alăturat echipei Antena Stars. Discretă în aparițiile sale publice și obișnuită să fie mai degrabă în spatele poveștilor care au făcut-o cunoscută, Sandra va fi, de această dată, chiar în centrul lor: a intrat în lumea televiziunii și prezintă Retrospectiva Știrilor Antena Stars, în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 09:00.

La doar 17 ani, Sandra Bachici câștiga titlul de Miss România 2010, iar experiența în modeling avea să-i deschidă primele uși către lumea showbizului. Au urmat apariții în spațiul monden și un parcurs în care a preferat, treptat, să lase lumina reflectoarelor în plan secund și să se concentreze asupra vieții de familie.

Într-un interviu acordat recent, Sandra Mutu a vorbit despre prima întâlnire cu Adrian Mutu, cel care acum îi este soț.

„Evident că îl știam din spațiul public și aveam o imagine despre el construită din ceea ce vedeam și citeam. Dar una este imaginea publică și cu totul alta este omul pe care îl cunoști în privat. Cred că cel mai mult m-a surprins faptul că am descoperit un om mult mai sensibil și mai atent decât lăsa să se vadă imaginea lui publică. Iar șarmul lui era magnetic. Îmi amintesc că începuserăm să vorbim de parcă ne-am fi știut dintotdeauna”, a povestit ea pentru VIVA!.

Prezentatoarea a mărturisit că a fost foarte repede cucerită de Adrian Mutu și a simțit încă de la început că poate construi o relație frumoasă cu acesta.

„M-a cucerit prin felul lui de a fi cu mine. Prin atenție, prin faptul că m-a făcut să mă simt iubită și protejată. Lucrurile au evoluat într-adevăr repede, dar uneori pur și simplu simți. Nu am stat să fac o listă cu argumente pro și contra. Am simțit că este omul alături de care vreau să fiu”, a mai zis ea pentru sursa citată.

Sandra Mutu, despre un alt copil în familie

Sandra Mutu a vorbit și despre viața de familie și a dezvăluit dacă ea și fostul fotbalist se gândesc să mai aibă un copil. Întrebată dacă își dorește să devină din nou mamă, Sandra a explicat că, cel puțin în prezent, un al doilea copil nu se află în planurile familiei. Ea și Adrian Mutu preferă să își concentreze atenția asupra lui Tiago, care are la rândul său un program solicitant.

„Sincer, nu am luat în considerare apariția unui al doilea copil. Acum cu atât mai mult. Consider că suntem foarte bine așa, ne dedicăm complet lui Tiago, iar programul lui este deja suficient de solicitant. Suntem binecuvântați și ne bucurăm de tot ce am reușit să construim până acum”, a declarat Sandra Mutu, pentru Click!

Sandra și Adrian Mutu sunt căsătoriți din 2017

Povestea celor doi a început în 2014, la aproximativ un an după divorțul fostului fotbalist de Consuelo Matos. Sandra și Adrian Mutu s-au căsătorit în 2017, an în care a venit pe lume și fiul lor, Tiago. Adrian Mutu a povestit ulterior că o remarcase pe Sandra cu câțiva ani înainte ca relația lor să înceapă, după ce aceasta participase la Miss România.

„Pe Sandra am pus ochii când avea doar 15-16 ani și era la Miss România. Am văzut-o acolo, mi-a plăcut și am zis: ‘Ce fată frumoasă!’. Eu eram însurat atunci, aveam 30 de ani”, a mărturisit Adrian Mutu, pe YouTube.

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Foto: Arhiva ELLE

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