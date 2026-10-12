Adrian Mutu, dezvăluiri despre cele două „job-uri” ale fiului său. Câți bani câștigă Tiago la 9 ani

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Adrian Mutu a dezvăluit cum încearcă să îl învețe pe fiul său cel mic, Tiago, să fie responsabil și să înțeleagă valoarea banilor. Fostul fotbalist a povestit că băiețelul de nouă ani are deja două „job-uri” în familie, pentru care primește săptămânal o sumă de bani. Mai mult, acesta a reușit să strângă economii de câteva mii de lei.

Adrian Mutu, lecții importante pentru fiul lui cel mic

Adrian Mutu a vorbit despre regulile pe care el și soția sa, Sandra Mutu, le-au stabilit pentru fiul lor. Fostul internațional a explicat că educația este o prioritate în familie, motiv pentru care Tiago trebuie să își facă temele, să obțină rezultate bune la școală și să își dezvolte abilitățile de comunicare.

Pe lângă responsabilitățile școlare, băiețelul are și o sarcină zilnică în gospodărie: să își aranjeze patul în fiecare dimineață. Adrian Mutu a mărturisit că respectarea acestor reguli este verificată, iar Tiago primește bani pentru eforturile sale.

„(n.r. – El muncește, face ceva la vârsta asta, abdomene, nu știu?) Da, el are, să zic, două job-uri pentru noi, pentru familia noastră. Școala e foarte importantă, nu lipsește niciodată de la școală! Iar notele trebuie să fie pe măsură. Să învețe. Își face temele, fiecare săptămână, nu există să nu facă spelling (n.r. – exerciții de scriere, în engleză) și să nu îl asculte maică-sa. Face cu el și după ne arată voturile, că nu știu dacă se mai numesc note, pe care le ia la școală și așa mai departe. Deci nu există. Ținem la școală, pentru că trebuie să fie un băiat care vorbește bine sau cel pulțin cât mai bine gramatical, corect, în limba română. Să știe să vorbească o limbă străină, să se descurce… Asta e foarte important. Ăsta e primul job al lui. Al doilea job e că trebuie să își facă patul în fiecare dimineață. Pentru asta, el primește niște bani. (n.r. – Serios?) Da. Se trezește dimineața și își face patul. Aici e supervizat de femeia pe care noi o avem în casă. Și ea e chiar sinceră cu noi, nu… Trebuie să își aranjeze perna și pătura să o pună pe pat. El doarme mereu doar cu o pătură, că e călduros ca mine. Trebuie să facă asta, are regulile pe ușă la el. (…) Anul trecut îl bonificam pentru gol și pase de gol. La gol îi dădeam 5 lei, la pase de gol 10 lei. Îi dădeam mai mult la pasă de gol ca să nu îl fac egoist. Îl vedeam că tinde să dea el gol și i-am zis că la assist primește 10 lei”, a declarat Adrian Mutu în podcastul iAM Ștucan.

Ce sumă a economisit fiul lui Adrian Mutu la doar nouă ani

Adrian Mutu a explicat și cum gestionează Tiago banii pe care îi câștigă. Băiețelul primește 20 de lei pe săptămână, însă o parte din sumă este destinată economiilor și unui sistem de investiții creat chiar de tatăl său. Concret, fostul fotbalist îi propune să pună deoparte 40 de lei lunar, urmând ca după trei luni să primească 120 de lei în schimb. În acest fel, Tiago învață să economisească și să amâne anumite cumpărături pentru a dispune ulterior de un buget mai mare.

„El primește 20 de lei pe săptămână pentru asta. Deci are 80 de lei pe lună, între care 40 de lei mi-i dă mie, ca investiție, și după 3 luni îi dau dublu. Și 20 de lei își ia el ce vrea. Ăia 40 de lei (n.r. – investiți) îi pun de o parte și în trei luni îi dau 120 de lei. Da, ideea de a investi undeva. El gândește, cred că are vreo 4.000-5.000 de lei până acum. Serios. Chiar îi are fizic, pentru că mă și controlează. Și, uite, când își dorește ceva, ajunge și ia bani din investiția făcută. Și se duce și ia. Eu i-am zis, ai grijă ce îți dorești, nu lua toate prostiile… În general își ia ghete de fotbal. Eu i le plătesc cu cardul, dar îi iau 600 de lei (n.r. – din economii). Îi iau, nu îi las! Verifică, să vezi cum… Fix! E o educație financiară pe care încerc să i-o induc”, a mai spus fostul fotbalist.

Potrivit lui Adrian Mutu, Tiago a reușit să adune până acum aproximativ 4.000-5.000 de lei. Băiețelul își verifică economiile și alege să folosească banii în special pentru lucruri legate de pasiunea sa, precum ghetele de fotbal.

Sandra Mutu, despre un alt copil în familie

În vârstă de 30 de ani, Sandra Mutu s-a concentrat în ultimii ani în special asupra familiei și a creșterii fiului său, Tiago. Acum, odată cu debutul în televiziune, programul ei a devenit mult mai aglomerat. Întrebată dacă își dorește să devină din nou mamă, Sandra a explicat că, cel puțin în prezent, un al doilea copil nu se află în planurile familiei. Ea și Adrian Mutu preferă să își concentreze atenția asupra lui Tiago, care are la rândul său un program solicitant.

„Sincer, nu am luat în considerare apariția unui al doilea copil. Acum cu atât mai mult. Consider că suntem foarte bine așa, ne dedicăm complet lui Tiago, iar programul lui este deja suficient de solicitant. Suntem binecuvântați și ne bucurăm de tot ce am reușit să construim până acum”, a declarat Sandra Mutu, pentru Click!

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Foto: Arhiva ELLE

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