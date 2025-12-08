Cum arată astăzi fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Imagini inedite cu Mario

Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu, obișnuiește să fie rezervat cu aparițiile sale publice.

Cum arată astăzi fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu. Imagini inedite cu Mario

Mario Mutu este fiul pe care Adrian Mutu îl are din mariajul cu actrița Alexandra Dinu. Cei doi au fost căsătoriți între 2001 și 2003. Ulterior, Mutu a fost căsătorit între 2005 și 2013 cu Consuelo Matos Gómez și au împreună două fete, pe Adriana și Maya. În prezent, Adrian Mutu formează un cuplu cu Sandra Bachici, alături de care are un băiat, pe nume Tiago.

Cum arată Mario, fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu

Mario Mutu este discret când vine vorba de apariții publice. Însă, recent, el a luat parte la un eveniment, mai exact a fost prezent la o recepție organizată de Consulatul României la Milano. Cântăreața Cristina Spătar a publicat pe Instagram câteva imagini de la eveniment, iar printre acestea s-au numărat și câteva în care apare alături de Alexandra Dinu și fiul acesteia, Mario Mutu. 

Foto: Instagram
Foto: Instagram

De asemenea, după ce a fost în Milano, Mario Mutu a mers în Spania, acolo unde s-a întâlnit cu tatăl lui, Adrian Mutu, soția lui, Sandra Mutu, fiul lor, Tiago, precum și Adriana, fiica antrenorului. 

Adrian Mutu, despre dorința de a deveni din nou tată

Acum ceva vreme, Adrian Mutu a făcut mărturisiri despre dorința de a deveni din nou tată. Fostul fotbalist are deja patru copii și nu exclude ideea ca familia lui să se mărească. 

„Nu pot să spun că nu și nu pot să spun că da. De ce? Pentru că nu știu ce urmează. Eu cu soția mea vorbesc, ne-ar plăcea, nu spunem nu. (…) Dacă e să fie bine, dacă nu… nu mă gândesc în mod special nici dacă da, nici dacă nu, pentru că am deja copil”, a spus Adrian Mutu în podcast-ul „Tare de tot cu Viorel Grigoroiu.”

Adrian Mutu, dezvăluiri despre relația cu cei patru copii

Adrian Mutu vorbește de fiecare dată cu emoție despre cei patru copii ai lui. Acum ceva timp, acesta a făcut dezvăluiri despre relația cu băiatul lui, Mario. El și-a petrecut o bună perioadă din viață în Italia, acolo unde a locuit alături de mama lui, Alexandra Dinu, care l-a crescut singură. Antrenorul a recunoscut faptul că mai au tensiuni, însă este mândru de el și îi oferă deseori sfaturi.

„Avem o relație normală, tensionată. Așa e între un tată de 44 de ani și un băiat de aproape 21. Nu sunt toate bune și frumoase. Mai face prostii, mai face una alta, la 21 de ani ce poți să faci?! Nu o să stea la birou sau să fie… ușă de biserică. Eu cred că e un băiat bine educat. Acum se maturizează și capătă experiență. Îl simt mai responsabil. I-am spus că niciodată nu o să învețe din experiențele frumoase, ci din lucrurile adevărate. O să fie format ca bărbat din deciziile proaste și experiențele greșite pe care le face. Sper să învețe. Are și el perioade și perioade. Noi avem o relație bună. E și el acum bărbățel și vede lucrurile din alt punct de vedere”, a declarat Adrian Mutu în emisiunea FANATIK SuperLiga.

Adrian Mutu se înțelege bine și cu fostele lui soții, Alexandra Dinu și Consuelo Matos Gómez, și comunică atunci când este cazul.

„E o relație normală. Nu avem niciun fel de probleme. Fiecare își vede de treaba lui, dacă avem ocazia să vorbim despre Mario o facem. Și cu Consuelo la fel”, a mai spus Adrian Mutu pentru aceeași sursă. 

Răzvan Fodor, confesiuni rare despre fiica lui, Diana, și dinamica din familia lor: „Relația tată-fiică trebuie să…'

Foto: Instagram

