Adrian Mutu, vedeta documentarului „Il Fenomeno – Povestea unui superstar”, despre cariera sa emblematică

La 46 de ani, Adrian Mutu rămâne una dintre cele mai fascinante figuri ale fotbalului românesc. Viața lui, trăită mereu la intensitate maximă, a oscilat între glorie absolută și prăbușiri dramatice, lăsând în urmă un parcurs demn de un scenariu de film. Iar acum, povestea lui se transformă chiar într-un astfel de proiect: un documentar în patru episoade, intitulat sugestiv „Il Fenomeno – Povestea unui superstar.”

Adrian Mutu, vedeta unui film biografic

De-a lungul anilor, mulți apropiați ai lui au spus că destinul lui Mutu ar merita ecranizat. Producția lansată pe VOYO confirmă această idee, urmărind talentul ieșit din comun al jucătorului, luptele sale interioare și încercările repetate de a-și reconfigura drumul. În documentar apar personalități care l-au marcat profesional: Gheorghe Hagi vorbește despre potențialul uriaș al lui Mutu, Cesare Prandelli rememorează perioada Parma, iar legende precum Francesco Totti și Wesley Sneijder își amintesc cum era să-l ai adversar.

Cele patru părți, „Superstarul Rebel”, „Dincolo de Teren”, „Cădere Liberă” și „Împăcat cu Drumul”, surprind un cerc complet: ascensiunea incredibilă, momentul care i-a zdruncinat cariera după scandalul de dopaj de la Chelsea și, în final, etapa maturității, în care Adrian Mutu a ales drumul antrenoratului. Primul episod a fost lansat pe 2 decembrie, iar următoarele vor apărea săptămânal, în fiecare marți.

Astăzi, Adrian Mutu privește spre viitor cu liniște. După ani cu succes, dar și cu erori care i-au schimbat viața, fostul fotbalist se declară un om care a învățat din propriile greșeli. Este dedicat familiei și hotărât să își reconstruiască numele ca antrenor.

Despre documentarul dedicat vieții lui, Adrian Mutu spune:

„A fost o experiență extraordinară. Îmi place mult cum a ieșit filmul, transmite emoție și le arată oamenilor cum sunt eu cu adevărat, cine este Adrian Mutu în realitate.”, a declarat pentru revista VIVA!

Despre anul 2025, el mărturisește că a fost unul foarte bun, cu multe avantaje pe plan personal:

„Am avut un an foarte bun din multe puncte de vedere, mai ales pe plan familial, și asta contează cel mai mult. Pe plan profesional, în fotbal, a fost așa și așa, dar la nivel de business lucrurile au mers foarte bine.”

În ceea ce privește planurile pentru anul viitor, Mutu este clar: „Îmi doresc foarte mult să îmi reiau parcursul de antrenor. Vreau să antrenez din nou și să am rezultate.”

La premiera documentarului, fiul său, Tiago, i-a fost alături, iar Adrian Mutu a vorbit cu umor despre asemănarea dintre ei: „Da, îmi seamănă, dar să știți că e mai energic ca mine. Nu stă locului o clipă copilul ăsta.”

Adrian Mutu recunoaște că perioada petrecută la Chelsea a fost plină de provocări, atât pe plan profesional, cât și personal. În timpul în care evolua la clubul englez, talentul său s-a remarcat prin performanțe spectaculoase și perspective promițătoare pentru Balonul de Aur, însă consumul de cocaină a devenit un obstacol major. În octombrie 2004, un test de droguri a confirmat această problemă și, ulterior, Mutu a fost suspendat timp de șapte luni, conform surselor telegraph.co.uk.

Într-un interviu pentru The Telegraph, Adrian Mutu a evocat experiențele de la Chelsea, inclusiv conflictul cu Jose Mourinho, dar și redresarea sa ulterioară în campionatul italian, care i-a permis să își revină după un moment dificil.

„Faptul că am luat cocaină în timpul petrecut la Chelsea a fost cea mai proastă decizie pe care aș fi putut-o lua în cariera mea. Eram singur și trist, dar nici depresia și nimic altceva nu mi-au justificat acțiunile. Ar fi trebuit să cer ajutor, dar nu am făcut-o. Cu toate acestea, înveți din tot în viață, iar acea lecție m-a făcut o persoană mai bună – mult mai matură și mai conștientă de sine. Și sunt mândru de asta.”

Foto: Arhiva ELLE

