Răzvan Fodor, confesiuni rare despre fiica lui, Diana, și dinamica din familia lor: „Relația tată-fiică trebuie să…”

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi sunt căsătoriți din 2010 și au împreună o fiică, pe nume Diana.

Răzvan Fodor, confesiuni rare despre fiica lui, Diana

Răzvan și Irina Fodor vorbesc destul de rar despre fiica lor, Diana, în vârstă de 14 ani, iar adolescenta și-a exprimat recent dorința de a nu mai apărea în postările pe care părinții ei le fac pe rețelele de socializare.

Cu toate acestea, cei doi împărtășesc ocazional detalii despre relația pe care o au cu fiica lor, fiind cunoscut faptul că Diana petrece mai mult timp cu tatăl ei, în special în perioada în care Irina Fodor filmează pentru emisiunile Asia Express și Chefi la cuțite.

Răzvan Fodor a povestit într-un interviu acordat recent că relația dintre el și fiica sa nu este doar una de tată-fiică, ci mai degrabă una de prietenie.

„Aia e cea mai șmecheră prietenie, din punctul meu de vedere, cum să nu existe prietenie. Relația tată-fiică trebuie să se impună din start, dar, dincolo de treaba asta, e vorba de prietenie. Vorbim orice, iar mai nou, cu fiica mea împart gusturi muzicale. Anul ăsta, peste 5 zile, merg cu ea la un concert în Berlin, e o relație dincolo de…”, a spus Răzvan Fodor pentru Spynews.ro.

Răzvan Fodor a mai precizat că soția lui este mai exigentă atunci când vine vorba despre fiica lor.

„Eu sunt the good cop (n.red – polițistul bun), nevastă-mea e the bad cop (n.red – polițistul dur), dar asta se întâmplă cam în orice familie, e normal să fim așa împărțiți”, a mai spus el pentru sursa citată.

Irina Fodor, atentă la cheltuielile fiicei sale

În cadrul unui interviu oferit recent, Irina Fodor a dezvăluit că fiica ei, Diana, are un card, iar ea primește de la părinți o anumită sumă.

„Are cardul ei pe care are o sumă fixă pe lună. E foarte chibzuită, adică are această sumă cred că de aproape două luni din care n-a cheltuit un leu, pentru că eu văd pe telefonul meu dacă ea cheltuiește”, a declarat Irina Fodor pentru cancan.ro.

Irina Fodor a dezvăluit suma pe care o primește lunar fiica ei, Diana, și a recunoscut că aceasta are un comportament extrem de echilibrat când vine vorba de cheltuieli, având grijă pe felul în care își folosește banii.

„N-are mult, are 200 de lei, adică nu-ți imagina că e o sumă astronomică. Are 200 de lei în sensul în care ar trebui să fie pe lună pentru mâncare, doar că la noi se gătește foarte mult și noi îi facem pachețelul pentru școală cu rândul, când eu, când Răzvan. Și pentru că ea s-a obișnuit cu ritmul ăsta, nu-și mai cumpără la școală. De obicei, banii pe care îi dau eu lunar sau banii pe care-i primește de pe la bunici și așa mai departe, îi strânge. Face ea o sumă mai mare și își ia ceva ce-i place. Ultima dată și-a luat un vinil de colecție albastru. Știe că eu nu sunt neapărat pe zona asta cu muzica, ea cu Fodor își împart această pasiune. Nu aruncă cu banii. Și nici nu știu dacă am făcut-o neapărat intenționat. Adică, uneori, chiar n-aveam bani de ce cerea ea. Scurt și la obiect. Și atunci îi ziceam: mami, nu putem să dăm suma asta pe lucrul ăsta, că nu ne folosește pe termen lung. Adică hai să ne raportăm un pic. Uite: cât e pensia lui buni? Atât. Ți se pare normal să dăm jumătate din ea, de exemplu, pe acest lucru?”, a mai spus Irina Fodor.

Citește și:

Cum a reacționat Vlad Gherman după ce un fan i-a zis că se potrivea mai bine cu fosta iubită, Cristina Ciobănașu, decât cu soția lui, Oana: „Degeaba îți stă mai bine cu cineva care…'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro