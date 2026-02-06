Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 9-15 februarie 2026

Ți-am pregătit horoscopul săptămânal pentru 9-15 februarie 2026, ca să știi cum va fi săptămâna viitoare în plan personal, dar și în carieră. Astrele îți dezvăluie previziunile pentru următoarea perioadă și îți arată ce te așteaptă în carieră, dragoste, sănătate sau în privința banilor.

  de  ELLE
Horoscop săptămânal. Previziuni pentru perioada 9-15 februarie 2026

Citește horoscopul săptămânal pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești și află ce ți-au rezervat astrele pentru perioada 9-15 februarie 2026, ca să fii pregătită pentru schimbările care se pot produce în carieră, în viața de cuplu, în privința sănătății sau a banilor.

Horoscop săptămânal Berbec: 9-15 februarie 2026

Interpretările tale asupra evenimentelor din jur nu sunt întotdeauna dintre cele mai bune. Te simți nesigură pe ceea ce trebuie să zici sau să faci în anumite contexte. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Berbec

Horoscop săptămânal Taur: 9-15 februarie 2026

Această săptămână nu este tocmai potrivită pentru a lua decizii, de orice fel. Energiile din jurul tău vor face lucrurile neclare, chiar dacă emoțiile pe care le resimți îți pot oferi claritate. Dar ești atentă la ele? Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Taur

Horoscop săptămânal Gemeni: 9-15 februarie 2026

Cei dragi au nevoie constantă de tine, iar tu știi asta. Pentru tine nu va fi niciodată posibil un compromis în acest sens. Din păcate, ești tentată să depășești anumite limite impuse de mediul social din care faci parte. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Gemeni

Horoscop săptămânal Rac: 9-15 februarie 2026

Dacă îți dorești un altfel de parcurs în ceea ce privește cariera, este important ca, odată cu oportunitățile de care ai parte, să vină de la tine inițiativă și încredere în propriile abilități. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Rac

Horoscop săptămânal Leu: 9-15 februarie 2026

Te simți iubită, apreciată și capabilă de a oferi afecțiune celor din jur. Viața personală îți oferă acum toate premisele pentru a putea visa cu ochii deschiși la un viitor în doi. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Leu

Horoscop săptămânal Fecioară: 9-15 februarie 2026

Atunci când faci lucruri pentru cei din jur, este vorba despre emoții pe care le transpui în acțiuni. Da, îți place ceea ce faci din punct de vedere profesional, dar asta nu înseamnă că vei face compromisuri legate de propriile valori. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Fecioară

Horoscop săptămânal Balanță: 9-15 februarie 2026

n fiecare zi a acestei săptămâni ți se va evidenția un semn și o casă diferită a zodiei tale. Având planetele înghesuite împreună într-un singur semn va face ca din punct energetic să fie nevoie să te concentrezi pe aspecte pe care le-ai tot amânat. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Balanță

Horoscop săptămânal Scorpion: 9-15 februarie 2026

Energia bună pe care o resimți în viața de cuplu te apropie de partener la nivel intim. Ai curajul să îți manifești sexualitatea! Astrele îți oferă impulsuri de a ieși din zona de confort și de a face lucruri pentru sine. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Scorpion

Horoscop săptămânal Săgetător: 9-15 februarie 2026

Cei din jur nu sunt responsabili pentru modul în care tu reușești sau nu să integrezi ceea ce ți se întâmplă zi de zi. Pentru a fi mai bine cu tine, este important să te prioritizezi. Nu faci asta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Săgetător

Horoscop săptămânal Capricorn: 9-15 februarie 2026

Succesul este de partea ta atâta timp cât rămâi persoana consecventă dintotdeauna. Lucrurile capătă un nou sens pentru tine datorită reușitelor de care ai parte. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Capricorn

Horoscop săptămânal Vărsător: 9-15 februarie 2026

Majoritatea relațiilor din viața ta îți acoperă nevoia de afecțiune și siguranță emoțională de care ai nevoie. În plan profesional, ai nevoie de mult mai multă stabilitate și organizare în această săptămână. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Vărsător

Horoscop săptămânal Pești: 9-15 februarie 2026

Echilibrul interior este ceva ce doar tu vei reuși să „reconstruiești”. Acordă-ți timp și răbdare pentru ca acest proces laborios! Modul în care te-ai simțit în ultima perioadă te-a ajutat să fii mai determinată în ceea ce privește schimbările din viața ta. Citește aici horoscopul săptămânal complet pentru Pești

Horoscopul lunii februarie 2026: previziuni complete
Horoscopul lunii februarie 2026: previziuni complete
Astrologie

Află tot ce îți rezervă astrele pentru această lună și descoperă principale previziuni din horoscopul lunii februarie 2026.

+ Mai multe
Zodiile care au cele mai mari șanse să se căsătorească cu o persoană din cercul de prieteni
Zodiile care au cele mai mari șanse să se căsătorească cu o persoană din cercul de prieteni
Astrologie

Este posibil să le vezi pe aceste zodii făcând pasul către căsătorie alături de o persoană din grupul vostru de prieteni comuni.

+ Mai multe
Cum să obții ceea ce îți dorești în 2026, în funcție de zodia ta
Cum să obții ceea ce îți dorești în 2026, în funcție de zodia ta
Astrologie

Anul 2026 abia a început, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să te gândești la planurile pe care trebuie să le duci la bun sfârșit. Află cum să obții ceea ce îți dorești anul acesta, în funcție de zodia ta!

+ Mai multe
