Irina Fodor, confesiuni despre relația cu soțul ei. De la ce pornesc certurile în familia lor: „Sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține…”

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi sunt căsătoriți din 2010 și au împreună o fiică, pe nume Diana.

Irina Fodor, confesiuni despre relația cu soțul ei

Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor a vorbit deschis despre dinamica relației cu soțul ei, Răzvan Fodor, mărturisind că și căsnicia lor a trecut prin mai multe momente mai neplăcute, însă le-au depășit cu brio.

„Eu sunt mâna de fier în casă. Mai ridic și eu tonul, ca la Moldova așa. Îmi mai pierd și eu papucii din când în când. Sunt moldoveancă de aia aprigă! Dar, ne-am certat foarte rar în 17 ani. Nu prea ajungem să ne certăm foarte tare. Recunosc că eu sunt aia țâfnoasă, sunt un pic mai iute și câteodată nu mă pot abține. Mă apucă: ‘Da, de ce ați pus alea acolo? Nu v-am spus să nu faceți așa?!…’ Adică, sunt chestii din astea, cicăleală de asta de mamă, de femeie! Cicăleală de gospodină”, a declarat Irina Fodor pentru Click!.

Prezentatoarea Asia Express și Chefi la cuțite a mărturisit că, din fericire, între ea și soțul ei nu au existat până acum conflicte majore.

„Nu am ajuns până acum la o ceartă din aceea mare! Îmi fac cruce că, știi cum e, să nu spui prostii…

Nu ne-am certat niciodată din ceva grav. Cel mult au fost ciondăneli pe chestii mici și absolut neimportante, dacă stau și mă uit acum înapoi. Doar că atunci păreau ceva extraordinar: ‘Nu ții cont că te-am rugat să faci aia?!’

Dacă te cerți pentru ceva astăzi și faci un exercițiu de imaginație și te gândești așa: ‘Peste trei ani va mai conta?!’ Dacă răspunsul este ‘Nu’, înseamnă că te cerți de pomană azi. E simplu”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Irina Fodor, atentă la cheltuielile fiicei sale

În cadrul unui interviu oferit recent, Irina Fodor a dezvăluit că fiica ei, Diana, are un card, iar ea primește de la părinți o anumită sumă.

„Are cardul ei pe care are o sumă fixă pe lună. E foarte chibzuită, adică are această sumă cred că de aproape două luni din care n-a cheltuit un leu, pentru că eu văd pe telefonul meu dacă ea cheltuiește”, a declarat Irina Fodor pentru cancan.ro.

Irina Fodor a dezvăluit suma pe care o primește lunar fiica ei, Diana, și a recunoscut că aceasta are un comportament extrem de echilibrat când vine vorba de cheltuieli, având grijă pe felul în care își folosește banii.

„N-are mult, are 200 de lei, adică nu-ți imagina că e o sumă astronomică. Are 200 de lei în sensul în care ar trebui să fie pe lună pentru mâncare, doar că la noi se gătește foarte mult și noi îi facem pachețelul pentru școală cu rândul, când eu, când Răzvan. Și pentru că ea s-a obișnuit cu ritmul ăsta, nu-și mai cumpără la școală. De obicei, banii pe care îi dau eu lunar sau banii pe care-i primește de pe la bunici și așa mai departe, îi strânge. Face ea o sumă mai mare și își ia ceva ce-i place. Ultima dată și-a luat un vinil de colecție albastru. Știe că eu nu sunt neapărat pe zona asta cu muzica, ea cu Fodor își împart această pasiune. Nu aruncă cu banii. Și nici nu știu dacă am făcut-o neapărat intenționat. Adică, uneori, chiar n-aveam bani de ce cerea ea. Scurt și la obiect. Și atunci îi ziceam: mami, nu putem să dăm suma asta pe lucrul ăsta, că nu ne folosește pe termen lung. Adică hai să ne raportăm un pic. Uite: cât e pensia lui buni? Atât. Ți se pare normal să dăm jumătate din ea, de exemplu, pe acest lucru?”, a mai spus Irina Fodor.

