Prin ce peripeții au trecut Irina și Răzvan Fodor în ziua în care au împlinit 15 ani de la cununia religioasă: „Îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț”

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi sunt căsătoriți din 2010 și au împreună o fiică, pe nume Diana.

Irina și Răzvan Fodor au împlinit 15 ani de la cununia religioasă

Irina și Răzvan Fodor au sărbătorit 15 ani de când s-au căsătorit religios într-o vacanță în Elveția. Prezentatoarea TV și soțul ei au admirat frumusețile orașului Weggis. Vedeta a povestit că au trecut și printr-o peripeție atunci când se plimbau și au întâmpinat o situație cu totul și cu totul neașteptată. Cei doi au fost abordați de către o localnică, care a fost deranjată de un gest făcut de Răzvan Fodor.

„Trebuie să vă spun o fază. Eram cu Fodor la plimbare, în orășelul ăsta destul de mic din Elveția, care se numește Weggis. Cu gura căscată la ce ne înconjura, pe un trotuar nu foarte lat, eu-în față, cărând o pungă cu ciocolată, el-la vreo 3 metri în spate, cu rucsacul. Cum mergeam noi așa, Fodor comenta: că ce frumos e, ia uite cât e de curat, ce peisaj, ce aer-toate pe limba noastră, românească. O doamnă, la vreo 70-70 și un pic de ani, vine direct spre mine și zice (în engleză, bineînțeles): „Vrei să-l împușc?” și îl arată cu bastonul pe distinsul meu soț. Eu i-am sesizat oarece zâmbet sub vocea fermă și îi zic: „Nu, vă rog, m-a luat de nevastă acum 15 ani.” Ea răspunde: „He is too loud.” (E prea gălăgios, vasăzică.) Poate pare o întâmplare banală, dar mie mi s-au așezat altfel înformațiile în cap: doamna noastră trăiește într-un loc în care nu îi e frică să ia atitudine. Că i s-o fi părut că el merge în spatele meu și mă bălăcărește (chiar dacă s-o fi prins că suntem cuplu), că o fi crezut că e vreun obsedat care mă urmărește și vorbește aiurea, sau pur și simplu i s-a părut că tonul lui e cam ridicat pentru gusturile ei, bătrânica a intervenit. Ceea ce pe la noi nu se întâmplă prea des, de frică să nu îți furi vreo scatoalcă. Și asta dacă ești în putere și ai ceva forță în mușchi, în cazul în care trebuie să te aperi. Dacă ai o vârstă, sau ești pur și simplu mai firav, șansele scad dramatic să scapi viu de la o coadă la magazin, darămite să te mai și bagi pentru altcineva. Mă rog, în altă ordine de idei, am dat și aici (ca și în vacanța noastră de astă vară) de niște români de pus la rană, și în hotelul în care am stat, și în vecinătate, într-un hotel din apropiere. A fost o plăcere să facem schimb de povești. Acum mi-am dat seama că puteam să îi zic doamnei de mai sus că fix astăzi se împlinesc 15 ani de la cununia religioasă cu Fodor. Poate îl ierta mai repede și ne invita la ea la castel, la un dulceț.”

De ce Irina și Răzvan Fodor nu iau în considerare a avea un al doilea copil

Într-un interviu acordat recent, Irina Fodor a vorbit deschis despre viața de familie, fiica ei, Diana, și motivul pentru care nu ia în considerare a avea un al doilea copil.

„La un moment dat, ne-am gândit să mai facem un copil, după aceea ne-a luat valul, viața și a trecut foarte repede timpul și parcă acum s-a căscat deja o distanță prea mare între Diana și al doilea copil. Și apoi am zis: poate că ne oprim la un copil! Dar, cine știe dacă nu o să avem?! Vedem ce ne aduce viața”, a spus Irina Fodor, pentru Click!.

Prezentatoarea a făcut mărturisiri despre fiica ei, Diana, în vârstă de 14 ani, și pasiunile adolescentei.

„E deja cât mine de înaltă, are tot felul de hobby-uri. Seamănă cu Răzvan, cântă dar nu cu vocea, cântă la pian, face parte dintr-o trupă de teatru. E artistă, dar mai are timp să se hotărască. Deocamdată, încearcă și ea marea cu degetul ca să-și găsească drumul, până la urmă”, a mai povestit ea.

