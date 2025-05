Irina Fodor, despre momentele de gelozie din relația cu soțul ei: „Îmi dă foarte multă încredere și siguranță”

Irina Fodor este foarte ocupată anul acesta, împărțindu-și timpul între „Chefi la cuțite” și „Asia Express”. Și, ca orice prezentatoare care lucrează intens, are un ritm de muncă solicitant, dar și o viață de familie pe care încearcă să o mențină cât mai echilibrată.

Recent, prezentatoarea de la Antena 1 a vorbit sincer și deschis despre dinamica din căsnicia dintre ea și Răzvan Fodor. Se pare că artistul este bucătarul familiei, fiind foarte pasionat de gastronomie, spre bucuria soției sale și a fiicei lor.

Irina Fodor a dezvăluit și cum reușesc să gestioneze distanța. Vedeta este plecată câteva luni pe ani la filmări pentru emisiunea Asia Express, însă anul acesta au descoperit o metodă care i-a ajutat să resimtă mai puțin dorul.

„Cam jumătate de an sunt la filmări. Acum, cine își asumă să lucreze în televiziune… cam ăsta este ritmul. O zi de filmare, ca să iasă un proiect frumos, la care să te uiți hipnotizat, nu are cum să dureze 5 ore niciodată. Asta cu plecatul… Uite, anul ăsta am făcut ceva ce nu am făcut până acum, a venit el la mine în Asia. Fiica mea a făcut 14 ani în martie și ne-am gândit să vină amândoi la finala Asia Express, în Coreea de Sud. Apoi am rămas o săptămână și am venit toți acasă. Dorul este mare și e și greu. Cât sunt la Chefi la cuțite mă întorc acasă în fiecare seară. Nu sunt plecată complet. Niciodată nu ne gândim ‘Vai, ce plecată ești! Ce o să se întâmple cu noi?!’ Nu am simțit că ar periclita relația noastră.”