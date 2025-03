Irina Fodor, provocări inedite în Asia Express. Prin ce experiență a trecut prezentatoarea emisiunii: „Am pus mâna direct”

Irina Fodor a surprins pe toată lumea cu curajul său în cadrul filmărilor pentru noul sezon Asia Express. Deși rolul său este de prezentatoare, Irina nu a ezitat să intre în atmosfera competiției și să încerce preparate tradiționale, unele destul de neobișnuite.

Printre acestea s-a numărat și celebra gheară picantă de pui, care i-a dat mari bătăi de cap. Cu sinceritate, Irina a povestit experiența inedită:

„Calamar uscat. Calamarul e bunicel, e gumos, un pic picant, 6/10! Gheară din pui picantă. Am pus mâna direct pe ea, mi se părea că este în folie, dar nu e. Cum arată! Are gheară aici! Are chiar gheară! E un pic scârbuță, nu vă mint. La gust nu e rea, e picantă. Poate nu se mănâncă gelatina aceasta. Are gust de grăsime, sos barbeque și ceva picant!”, a spus Irina Fodor.