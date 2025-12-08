Să-ți păstrezi identitatea în cuplu – o strategie prin care te menții atractivă și ai grijă de sănătatea ta emoțională

Nici nu-ți pui problema că ți-ai pierde identitatea, asta până când te uiți în oglindă și nu te mai recunoști. De urmărit dinamica din cuplu și alegerile pe care le faci.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Să-ți păstrezi identitatea în cuplu - o strategie prin care te menții atractivă și ai grijă de sănătatea ta emoțională

Să te pierzi pe tine sau să îți pierzi identitatea într-o relație ți se părea ceva de neconceput pentru propria persoană. În alte cupluri ai observat tendința asta și îți spuneai că nu sunt oamenii aceia suficient de puternici, nu se respectă pe sine. Dar iată că ai ajuns exact în același punct, ori observi tendința de a te îndrepta în această direcție, iar surpriza e uriașă. Cum de la intenții foarte bune, foarte sănătoase ai copiat tocmai ceea ce condamnai la alții?

Ai pierdut măsura

Și probabil că această măsură nu a venit niciodată natural, repetată de atâtea ori până când a devenit un gest firesc, o lecție predată corect de către părinți încă din copilărie. Ci permanent a existat o luptă internă în găsirea dozajului corect, care uneori oferă echilibru, încredere, o stare de bine, alteori te duce în supunere, capitulare, foarte departe de ceea ce ai avea nevoie emoțional. Căci atunci când devii prea înțelegătoare, prea flexibilă, ierți iar și iar fără să existe o schimbare pozitivă, te adaptezi atât de mult la stilul de viață al partenerului încât ajungi să-l estompezi sau să-l pierzi pe al tău, identitatea ta se diluează și ea.

De ce este o grijă de sine…

… și reflectă sănătatea ta emoțională? Pentru că păstrând cine ești rămâi în continuare fidelă valorilor după care îți ghidezi viața și care te ajută să construiești sensul pe care îl găsești în viață. Ești în contact cu nevoile tale emoționale, cu alegerile, cu dorințele tale. Asta nu înseamnă că păstrarea identității este egală cu plafonarea, nu presupune evoluție, schimbare, ci dimpotrivă.

Doar că această creștere se face în acord cu acele valori sau principii, se face în acord cu ritmul pe care îl ai la momentul respectiv, cu nevoile care într-un anumit context pot fi altele comparativ cu nevoile de acum 5 ani sau 1 an. Să-ți păstrezi identitatea și asta să fie o grijă de sine reflectă un bun contact pe care îl ai cu propria persoană. Iar ca să te poți conecta emoțional autentic la alții, de exemplu partenerul de cuplu, e necesar să fii în primul rând conectată la tine.

Atracția…

… nu este doar una de natură fizică, iar la începutul relației încă nu exista fuziunea în care te-ai pierdut pe tine sau s-ar putea petrece asta. Care erau acele caracteristici pe care le considerai definitorii? I-au plăcut sau nu partenerului tău? Cum ar fi să le aduci din nou la viață, să le scoți de pe pauză? Le-ai păstra la fel sau ce anume ai schimba la ele?

Cine ești tu acum și ce consideri că ar fi fidel ca acțiune în raport cu identitatea ta? Atunci când ție îți place de tine ai și mai multă încredere în tine, ceea ce din start te face mai atractivă pentru alții. În plus, devii tu responsabilă de viața ta și în controlul vieții tale, de activități care îți aduc bucurie, relaxare, ai un grad firesc și rezonabil de independență, care toate adunate îți aduc o aură mai interesantă.

Citește și:
O luați încet sau eviți din plin să te implici emoțional într-o relație? Cum faci diferența

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Rezultate finale alegeri Primăria București 2025. Câte voturi a obținut Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
Lifestyle
Rezultate finale alegeri Primăria București 2025. Câte voturi a obținut Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
Actori care aproape că au ruinat un film din cauza interpretării lor
Lifestyle
Actori care aproape că au ruinat un film din cauza interpretării lor
Te simți respinsă când partenerul îți refuză ajutorul sau nu apelează niciodată la tine? Ce se întâmplă cu adevărat în mintea lui
Lifestyle
Te simți respinsă când partenerul îți refuză ajutorul sau nu apelează niciodată la tine? Ce se întâmplă cu adevărat în mintea lui
Cum poți fi o femeie puternică, fără ca asta să afecteze relația de cuplu și orgoliul partenerului
Lifestyle
Cum poți fi o femeie puternică, fără ca asta să afecteze relația de cuplu și orgoliul partenerului
O luați încet sau eviți din plin să te implici emoțional într-o relație? Cum faci diferența
Lifestyle
O luați încet sau eviți din plin să te implici emoțional într-o relație? Cum faci diferența
Filme și seriale de neratat în luna decembrie 2025 pe SkyShowtime
Lifestyle
Filme și seriale de neratat în luna decembrie 2025 pe SkyShowtime
Libertatea
Andreea Marin, revenire neașteptată în televiziune. La ce post și la ce emisiune va apărea: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde, cânta”
Andreea Marin, revenire neașteptată în televiziune. La ce post și la ce emisiune va apărea: „N-am crezut că mă voi distra și voi râde, cânta”
Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2025. Racii pornesc într-o vânătoare de comori, Berbecii pot izbucni
Horoscop săptămânal 8-14 decembrie 2025. Racii pornesc într-o vânătoare de comori, Berbecii pot izbucni
Carmen Brumă la „Prima dată”: cum îți înveți copilul să NU mănânce pe fond emoțional
Carmen Brumă la „Prima dată”: cum îți înveți copilul să NU mănânce pe fond emoțional
Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului. Rezultate finale alegeri Primăria București 2025
Ciprian Ciucu a fost ales primar general al Bucureștiului. Rezultate finale alegeri Primăria București 2025
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
De ce Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru nu au votat la aceeași secție. Răspunsul bizar dat de Președintele României
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători
Gabi Tamaș și Serghei Mizil se întrec în șprițuri de iarnă cu fanii lor. Când are loc evenimentul atât de cerut de susținători
Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele”
Cum a apărut Anca Alexandrescu la secția de votare. A venit singură și s-a declarat emoționată: „Este experiența vieții mele”
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează
Daniela Gyorfi a ajuns la 45 de kilograme la vârsta de 57 ani. Cum se menține în formă și la ce tratamente apelează
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
„Te doare mintea!” Cristian Tudor Popescu, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. De ce a răbufnit celebrul ziarist
„Te doare mintea!” Cristian Tudor Popescu, reacție acidă la adresa lui Nicușor Dan, în ziua alegerilor pentru Primăria Capitalei. De ce a răbufnit celebrul ziarist
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Cumpărături de Crăciun fără stres. Sfaturi pentru un sezon de sărbători plăcut
Cumpărături de Crăciun fără stres. Sfaturi pentru un sezon de sărbători plăcut
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 decembrie 2025. Capricornii au nevoie de o pauză. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul săptămânii 8 decembrie – 14 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 8 decembrie – 14 decembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Cozonac cu cremă de ciocolată și alune de pădure. Rețetă de cozonac modern
Cozonac cu cremă de ciocolată și alune de pădure. Rețetă de cozonac modern
Mai multe din lifestyle
Nu înțelegi de ce ești invadată de resentimente? Ce să analizezi la relația ta și la tine
Nu înțelegi de ce ești invadată de resentimente? Ce să analizezi la relația ta și la tine
Lifestyle

Nu te-ai gândit la calitatea relației tale până nu ai fost copleșită de resentimente. Dar și interpretarea pe care o dai faptelor merită pusă la îndoială.

+ Mai multe
Actrițe care au jucat împreună cu fiicele lor și au cucerit fanii
Actrițe care au jucat împreună cu fiicele lor și au cucerit fanii
Lifestyle

Aceste actrițe au arătat că pot face echipă pe ecrane cu fiicele lor.

+ Mai multe
48 de ore la Eden Hill Retreat & Spa
48 de ore la Eden Hill Retreat & Spa
Lifestyle

Uneori ai nevoie să te oprești. Să lași telefonul deoparte, să uiți de agitația orașului și să respiri cu adevărat. La Eden Hill Retreat & Spa, la poalele Munților Bucegi, am descoperit exact asta: un loc unde liniștea și relaxarea domină atmosfera.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC