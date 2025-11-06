Sunteți la început de relație? De ce valorile contează mai mult decât atractivitatea

Debutul unei relații poate fi foarte frumos, furtunos, neașteptat și poate produce confuzie în același timp. Valorile reprezintă reperul ce oferă claritate.

Se spune că frumusețea este în ochii privitorului, asta nu doar pentru că la nivel de atracție fizică fiecare are gusturile sale, ci și în ceea ce privește anumite trăsături morale, anumite abilități care brusc fac un om să devină interesant. Iar partea fizică nu este minimizată, căci un cuplu face sex, ca atare e important să alegi un partener cu care să vrei și să îți placă să faci sex.

Și pentru a ajunge la asta, inclusiv la a forma o relație de lungă durată, o față frumoasă, un trup armonios sau lucrat prin sport nu reprezintă baza, fundația, ci un zahăr pudră presărat peste prăjitura care deja are o mulțime de alte ingrediente mai importante.

Cel mai probabil ți s-a întâmplat ca cineva care ți se părea grozav fizic brusc să devină un om urât pe baza a ceva ce a zis, a făcut și care reflecta de fapt niște valori și principii cu care tu nu erai de acord, ți se păreau strâmbe. Dinamica aceasta funcționează și invers și reflectă de ce e important ca fundația cuplului să fie reprezentată de valori.

Valorile influențează și atractivitatea

Uneori chiar la propriu dacă ai ca valoare a te menține sănătos, a avea grijă de tine. Iar un om care va merge la sală, va face în general multă mișcare va arăta mai bine decât unul sedentar. În plus, un gest de generozitate, bunătatea în sine poate genera un grad de atracție care să reziste un termen mult mai lung decât un decolteu generos sau o fustă scurtă.

De ce asta? Pentru că bunătatea este legată de anumite nevoi emoționale de bază ce primesc în timp continuitate. De un om bun te simți ascultat, înțeles, văzut, știi că te poți baza pe el, că are empatie, nu te lasă în momentele cu adevărat grele, te simți în siguranță cu acest om bun care are valori și principii clare. Valorile sunt reguli în funcție de care cineva își ghidează viață, adânc înfipte în psihicul său.

Valorile îți aduc aminte cine ești

Momente de cumpănă, alegeri dificile, clipe de furie, conflicte în cuplu sau conflicte interne. Valorile formează busola care indică drumul corect, semnalul de alarmă care sună când un comportament se conturează în afara acelor valori și nu mai este reprezentativ. Să luam exemplu infidelitatea. Monogamia este o alegere conștientă, iar un om care alege să nu înșele o face deoarece are ca valori loialitatea, respectul, familia, nu pentru că partenera oficială e mai frumoasă.

Conectare mai bună

Când începi o relație cu cineva care are valori similare cu ale tale sunt mari șansele să ajungeți rapid la o bună conectare emoțională. Aveți aceleași viziuni, deci o mulțime de teme de discutat, activități care sunt sau pot deveni comune, se simte plăcut sentimentul de siguranță care dă încredere pentru următorii pași. Timpul petrecut împreună este unul de calitate, te încarcă emoțional.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
