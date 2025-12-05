Crina Abrudan, dezvăluire neașteptată. Ce detaliu a ascuns față de soțul ei: „Am făcut doi ani de zile chestia asta”

Crina Abrudan a dezvăluit în ce superstiții credea într-o perioadă.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Crina Abrudan (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 15

Crina Abrudan, fosta prezentatoare TV în vârstă de 47 de ani, a făcut public un detaliu mai puțin cunoscut din viața ei, unul pe care l-a păstrat secret timp de doi ani, fără ca soțul ei, Gabi Popescu, să afle.

Crina Abrudan, despre superstițiile în care crede

De mai bine de 17 ani, Crina Abrudan și Gabi Popescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar fosta vedetă s-a retras de ceva vreme din televiziune pentru a se dedica proiectelor personale și familiei. Într-un interviu recent, vedeta a vorbit despre obiceiurile din trecut și despre modul în care superstițiile au influențat-o fără să își dea seama.

„Nu am superstiții, dar am avut mai demult, în general. Din fericire, am renunțat la ele. Am reușit să mi le scot din cap, în primul rând, și din obicei. Mi-am dat seama că sunt niște lucruri care îți mănâncă mult timp și multă energie și, cu cât te gândești mai mult la ele, cu atât atragi”, a mărturisit Crina Abrudan pentru Spynews.ro.

Vedeta a explicat că, pentru o perioadă îndelungată, obișnuia să urmeze anumite ritualuri pentru a evita „ghinionul.”

„Aveam superstiții de genul că, seara când plecam acasă, de exemplu, trebuia să trec printr-un anumit loc cu mașina, altfel a doua zi nu-mi ieșea ceva bine. Am făcut doi ani de zile chestia asta. Mă întreba soțul meu de ce intru pe aici, prin parcare, și de ce nu merg drept. Nu-mi venea să-i zic că e o superstiție.”

Crina Abrudan a povestit că aceste obiceiuri îi consumau multă energie și atenție, iar eliberarea de ele i-a adus o senzație de ușurare.

Când am scăpat de acest obicei, mi-am dat seama câtă energie îmi mânca chestia asta, că mă gândeam în fiecare seară că dacă nu fac treaba asta, atunci mâine îmi va ieși ceva prost. Dacă într-o seară nu o luam prin parcarea aia, a doua zi mă gândeam atât de mult la lucrul ăsta, încât ceva chiar îmi ieșea prost. Bine că mi-am scos din cap lucrurile de genul ăsta”, a mai adăugat ea.

Ce schimbări a făcut în viața ei

Crina Abrudan a vorbit deschis despre stilul ei de viață și despre regulile pe care le respectă în ceea ce privește alimentația ei.

În cadrul unui interviu acordat în urmă cu ceva timp, Crina Abrudan a făcut mărturisiri despre schimbările făcute în ultimii ani privind stilul ei de viață. Fosta prezentatoare TV a dezvăluit că a renunțat la zahăr și că, deși îi plac dulciurile, a găsit alternative prin care să își satisfacă această poftă.

„De vreo 2 ani nu prea mănânc zahăr, decât ocazional. Mie îmi plac dulciurile, îmi place ciocolata, sinceră să fiu, și nu mă gândeam că o să ajung să nu mai mănânc zahăr, dar am înlocuit ciocolată normală cu ciocolată vegană sau cu ciocolată fără zahăr sau cu cât mai puțin zahăr. Și am ajuns la concluzia că e vorba doar de obișnuință. Acum dacă îmi dai o înghețată normală, clasică, pe care o găsim oriunde sau o ciocolată de care mâncam pe vremuri, nu mai pot să le mănânc, pentru că mi se par prea dulci. La fel și băuturile răcoritoare cu zahăr. Tot fără zahăr le consum, cu zahăr mi se par foarte dulci”, a spus Crina Abrudan pentru ciao.ro.

Citește și:
Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu au sărbătorit nouă ani de căsătorie. Ce imagine inedită au dezvăluit cu această ocazie

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) Poirot investigheaza - Ediția nr. 59 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum
Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) Parteneri contra crimei - Ediția nr. 58 (Agatha Christie) 42.28 RON Cumpără acum

Recomandari
Andreea Bănică, detalii despre problemele de sănătate ale fiului ei, Noah, înainte de vacanță: "Periculoasă e..."
People
Andreea Bănică, detalii despre problemele de sănătate ale fiului ei, Noah, înainte de vacanță: "Periculoasă e..."
Alina Ceușan, detalii despre bona familiei. Cum îi ajută zilnic Florence: "Așa o simt, deși e angajată noastră"
People
Alina Ceușan, detalii despre bona familiei. Cum îi ajută zilnic Florence: "Așa o simt, deși e angajată noastră"
Katy Perry și Justin Trudeau, apariție oficială în Japonia. Cum a fost surprins celebrul cuplu
People
Katy Perry și Justin Trudeau, apariție oficială în Japonia. Cum a fost surprins celebrul cuplu
Victoria Raileanu, declarații sincere despre lupta ei cu depresia postnatală: "Corpul trece prin foarte multe schimbări"
People
Victoria Raileanu, declarații sincere despre lupta ei cu depresia postnatală: "Corpul trece prin foarte multe schimbări"
Diana Dumitrescu și fiul ei, Carol, ședință foto împreună. Cum a fost experiența pentru actriță: "O voi păstra în suflet mereu"
People
Diana Dumitrescu și fiul ei, Carol, ședință foto împreună. Cum a fost experiența pentru actriță: "O voi păstra în suflet mereu"
Andreea Ibacka, mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale. Namiko a împlinit 7 ani: "Ambițioasă de te lasă fără replică, iubitoare de-ți topește sufletul"
People
Andreea Ibacka, mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale. Namiko a împlinit 7 ani: "Ambițioasă de te lasă fără replică, iubitoare de-ți topește sufletul"
Libertatea
De ce a ieșit Olga Barcari cu Dan Alexa la restaurant: „A ținut morțiș să mă vadă”. Surprinși în timp ce se strâng în brațe
De ce a ieșit Olga Barcari cu Dan Alexa la restaurant: „A ținut morțiș să mă vadă”. Surprinși în timp ce se strâng în brațe
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Ce studii are Cătălin Măruță: „Nu mi-e rușine”! Cum și-a câștigat primii bani prezentatorul de la PRO TV
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 6 – 12 decembrie 2025. Mercur va reveni în zodia Săgetătorului
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 6 – 12 decembrie 2025. Mercur va reveni în zodia Săgetătorului
Dan Capatos, primele declarații după ce s-a pus că a fost dat afară de la Antena 1. Ce salariu ar avea prezentatorul
Dan Capatos, primele declarații după ce s-a pus că a fost dat afară de la Antena 1. Ce salariu ar avea prezentatorul
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Ce nu ştiai despre îngrijirea nou-născuţilor
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Află cum alegi maternitatea potrivită pentru tine
Antena 1
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Exclusiv | Irina Fodor dă detalii din bucătăria Chefi la cuțite și din spatele camerelor la Asia Express. ”Prevestitoarea aventurii” dezvăluie ce jurat a ridicat cel mai mult tonul în sezonul 16 Chefi la cuțite
Cât costă căruciorul lui Giorgios Hagi, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi. Căruciorul de bebeluși are prețul unei mașini
Cât costă căruciorul lui Giorgios Hagi, fiul lui Ianis și al Elenei Hagi. Căruciorul de bebeluși are prețul unei mașini
Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână!
Din 12 ianuarie, cel de-al treilea sezon Power Couple poate fi urmărit, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, de trei ori pe săptămână!
Cum a apărut Ioana, partenera lui Ilie Bolojan, în vizita oficială de la Viena. Ce s-a aflat despre relația celor doi: „Nu discut”
Cum a apărut Ioana, partenera lui Ilie Bolojan, în vizita oficială de la Viena. Ce s-a aflat despre relația celor doi: „Nu discut”
Unica.ro
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
Scandalul anului în lumea milionarilor! Și-a dat soția afară din casă și se mută cu amanta, mai tânără cu 32 de ani
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
S-a aflat! De ce Adrian Alexandrov nu a mers în vacanță cu Elena Udrea și fiica lor. Apropiații cuplului au făcut o dezvăluire neașteptată
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
E vestea momentului în showbiz! S-a despărțit de iubit, după 10 ani, iar acum e într-o relație cu o femeie!
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
Detalii uimitoare ies la iveală în cazul gemenelor de la Indiggo, arestate în SUA, după ce și-au agresat mama. Ce s-a aflat acum despre Gabriela și Mihaela
catine.ro
Selena Gomez și Benny Blanco, primul Crăciun împreună de când au devenit soț și soție. Imaginile publicate de cei doi spun totul
Selena Gomez și Benny Blanco, primul Crăciun împreună de când au devenit soț și soție. Imaginile publicate de cei doi spun totul
Horoscopul zilei de 6 decembrie 2025. Vărsătorii fac un pas înainte. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 decembrie 2025. Vărsătorii fac un pas înainte. Află ce se întâmplă cu zodia ta
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
În ce zile din luna decembrie este bine să împodobești bradul
Kim Cattrall din Sex and the City s-a căsătorit din nou la 69 de ani. Cum arată partenerul său cu 14 ani mai tânăr
Kim Cattrall din Sex and the City s-a căsătorit din nou la 69 de ani. Cum arată partenerul său cu 14 ani mai tânăr
Mai multe din people
Kim Cattrall s-a căsătorit cu Russell Thomas într-o ceremonie intimă și elegantă la Londra
Kim Cattrall s-a căsătorit cu Russell Thomas într-o ceremonie intimă și elegantă la Londra
People

Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în cadrul unei ceremonii intime la Londra.

+ Mai multe
Theo Rose și secretele siluetei sale de invidiat. Cum răspunde celor care îi reproșează că este prea slabă: "Nu e bine nici așa, să te zboare vântul..."
Theo Rose și secretele siluetei sale de invidiat. Cum răspunde celor care îi reproșează că este prea slabă: "Nu e bine nici așa, să te zboare vântul..."
People

Theo Rose a mărturisit că felul în care arată se datorează în mare parte moștenirii genetice.

+ Mai multe
Răzvan Fodor, confesiuni rare despre fiica lui, Diana, și dinamica din familia lor: "Relația tată-fiică trebuie să..."
Răzvan Fodor, confesiuni rare despre fiica lui, Diana, și dinamica din familia lor: "Relația tată-fiică trebuie să..."
People

Răzvan și Irina Fodor vorbesc destul de rar despre fiica lor, Diana, în vârstă de 14 ani.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC