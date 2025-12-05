Crina Abrudan, dezvăluire neașteptată. Ce detaliu a ascuns față de soțul ei: „Am făcut doi ani de zile chestia asta”

Crina Abrudan, fosta prezentatoare TV în vârstă de 47 de ani, a făcut public un detaliu mai puțin cunoscut din viața ei, unul pe care l-a păstrat secret timp de doi ani, fără ca soțul ei, Gabi Popescu, să afle.

Crina Abrudan, despre superstițiile în care crede

De mai bine de 17 ani, Crina Abrudan și Gabi Popescu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar fosta vedetă s-a retras de ceva vreme din televiziune pentru a se dedica proiectelor personale și familiei. Într-un interviu recent, vedeta a vorbit despre obiceiurile din trecut și despre modul în care superstițiile au influențat-o fără să își dea seama.

„Nu am superstiții, dar am avut mai demult, în general. Din fericire, am renunțat la ele. Am reușit să mi le scot din cap, în primul rând, și din obicei. Mi-am dat seama că sunt niște lucruri care îți mănâncă mult timp și multă energie și, cu cât te gândești mai mult la ele, cu atât atragi”, a mărturisit Crina Abrudan pentru Spynews.ro.

Vedeta a explicat că, pentru o perioadă îndelungată, obișnuia să urmeze anumite ritualuri pentru a evita „ghinionul.”

„Aveam superstiții de genul că, seara când plecam acasă, de exemplu, trebuia să trec printr-un anumit loc cu mașina, altfel a doua zi nu-mi ieșea ceva bine. Am făcut doi ani de zile chestia asta. Mă întreba soțul meu de ce intru pe aici, prin parcare, și de ce nu merg drept. Nu-mi venea să-i zic că e o superstiție.”

Crina Abrudan a povestit că aceste obiceiuri îi consumau multă energie și atenție, iar eliberarea de ele i-a adus o senzație de ușurare.

„Când am scăpat de acest obicei, mi-am dat seama câtă energie îmi mânca chestia asta, că mă gândeam în fiecare seară că dacă nu fac treaba asta, atunci mâine îmi va ieși ceva prost. Dacă într-o seară nu o luam prin parcarea aia, a doua zi mă gândeam atât de mult la lucrul ăsta, încât ceva chiar îmi ieșea prost. Bine că mi-am scos din cap lucrurile de genul ăsta”, a mai adăugat ea.

Ce schimbări a făcut în viața ei

Crina Abrudan a vorbit deschis despre stilul ei de viață și despre regulile pe care le respectă în ceea ce privește alimentația ei.

În cadrul unui interviu acordat în urmă cu ceva timp, Crina Abrudan a făcut mărturisiri despre schimbările făcute în ultimii ani privind stilul ei de viață. Fosta prezentatoare TV a dezvăluit că a renunțat la zahăr și că, deși îi plac dulciurile, a găsit alternative prin care să își satisfacă această poftă.

„De vreo 2 ani nu prea mănânc zahăr, decât ocazional. Mie îmi plac dulciurile, îmi place ciocolata, sinceră să fiu, și nu mă gândeam că o să ajung să nu mai mănânc zahăr, dar am înlocuit ciocolată normală cu ciocolată vegană sau cu ciocolată fără zahăr sau cu cât mai puțin zahăr. Și am ajuns la concluzia că e vorba doar de obișnuință. Acum dacă îmi dai o înghețată normală, clasică, pe care o găsim oriunde sau o ciocolată de care mâncam pe vremuri, nu mai pot să le mănânc, pentru că mi se par prea dulci. La fel și băuturile răcoritoare cu zahăr. Tot fără zahăr le consum, cu zahăr mi se par foarte dulci”, a spus Crina Abrudan pentru ciao.ro.

Foto: Instagram

