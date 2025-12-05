Andreea Ibacka, mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale. Namiko a împlinit 7 ani: „Ambițioasă de te lasă fără replică, iubitoare de-ți topește sufletul”

Namiko, fiica cuplului Andreea & Cabral Ibacka, a împlinit 7 ani.

Andreea și Cabral Ibacka își cresc împreună cei doi copii, Namiko, în vârstă de 7 ani, și Tiago, de 4 ani, iar viața de zi cu zi alături de cei mici presupune multă organizare și răbdare.

Andreea Ibacka, mesaj emoționant cu ocazia zilei de naștere a fiicei sale

Namiko, fiica cuplului Andreea & Cabral Ibacka, a împlinit 7 ani, iar mama ei i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

„Ea este primul meu „tot”.
Prima mea născută.
Primul mare antrenament de iubire, de ambiție, de grijă și de curaj.
Și astăzi face șapte ani. ȘAPTE!
Cei „șapte ani de acasă”.
Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi în care își pune brațele în jurul meu, mă privește cu ochii ei mari și serioși și îmi spune ceva ce doar ea știe să spună atât de simplu și profund.
Ambițioasă de te lasă fără replică, iubitoare de-ți topește sufletul, loială până în ADN, corectă chiar și când tu ai mai negocia puțin, bună până la cer și înapoi.
Un suflet care face lumea mai frumoasă doar pentru că există în ea.
Șapte ani de @namikoibacka.
Fericirea mea are nume, ochi scânteietori și un râs care răsună ca un colier de clopoței.
La mulți ani, minunea mea!
Să-ți fie viața luminoasă, dreaptă, plină de iubire și oameni buni.
Să-ți păstrezi inima mare, mintea deschisă și curajul de a rămâne așa cum ești — inconfundabilă.
Te iubesc!
Mama ta din primul minut și pentru toate viețile posibile”, a scris actrița.

Andreea Ibacka a împărtășit cu fanii o imagine de colecție din perioada în care era însărcinată cu fiul ei, Tiago, fotografie în care Namiko apare îmbrățișându-și afectuos mama.

„Am ales fotografia aceasta pentru că ne definește superb pe noi amândouă împreună. Iar acum 7 ani s-a născut și Andreea – mama”, a explicat actrița.

Andreea Ibacka, confesiuni amuzante despre copiii ei

Într-un interviu acordat recent, Andreea Ibacka a vorbit cu amuzament despre cei doi copii ai săi, dezvăluind și care dintre ei îi seamănă și care calcă pe urmele lui Cabral.

„Sunt foarte diferiți, așa cum cred că se întâmplă în foarte multe familii, minunat fiecare în felul lui. Și dacă fizic asemănarea este izbitoare – fiica mea cu soțul și fiul meu cu mine – caracterul lor este fix opus. Mă regăsesc foarte mult în fetița mea, iar fii-miu, care ne dă tuturor de furcă și probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri, este ta-su gol”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Andreea a dezvăluit că cei mici ascultă mai mult de tatăl lor, însă existe anumite zone unde părerea ei este mai strictă și din acest motiv copiii au tendința de a fi mai ascultători în preajma lui Cabral.

„Copiii sunt mai disciplinați cu tatăl lor, ceea ce uneori mă supără, dar am înțeles că e firesc cumva să fie așa. Avem zone unde eu îmi impun mai clar punctul de vedere, cum ar fi partea de cursuri de formare, educație, pe care le urmăresc eu, și atunci părerea mea e mai fermă și mai strictă. Soțul meu se pricepe mai bine pe zona sportivă și… facem cu schimbul. Nu sunt foarte clar definite rolurile, dar, în general, da, copiii sunt mai disciplinați cu el și nu înțeleg de ce el le spune ceva o singură dată și ascultă, iar eu trebuie să le zic de trei ori”, a mai zis ea.

Amalia Năstase și Răzvan Vasilescu au sărbătorit nouă ani de căsătorie. Ce imagine inedită au dezvăluit cu această ocazie

