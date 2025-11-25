Andreea Ibacka, mândră de performanța fiicei sale în gimnastică. Ce premiu a câștigat Namiko: „25 de kilograme de voință și agrafe în păr”

Andreea Ibacka trăiește momente de neuitat alături de fiica ei, Namiko, care a obținut recent un rezultat remarcabil în gimnastică. Micuța, în vârstă de aproximativ șapte ani, a reușit să câștige locul al doilea la cel de-al doilea concurs la care a participat de când practică acest sport, iar bucuria părinților a fost imensă.

Andreea Ibacka, mândră de fiica ei

Actrița, cunoscută publicului românesc din telenovelele anilor 2000, a pus mereu familia pe primul loc, chiar dacă aparițiile ei pe marele ecran s-au mai redus. Alături de soțul ei, Cabral Ibacka, Andreea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, iar din căsnicia lor au rezultat doi copii: Namiko și băiețelul Tiago.

Fiica lor a început să practice gimnastica în luna martie a acestui an, iar eforturile și perseverența ei au fost răsplătite imediat. Andreea Ibacka a împărtășit emoțiile trăite în timpul concursului într-o postare emoționantă pe Instagram:

„Namiko face gimnastică din martie și a participay ieri la al doilea concurs. A luat locul 2. Medalia e frumoasă, desigur, dar (așa cum îi repetăm și ei) nu ea te crește. Te cresc munca de dinainte, orele de antrenament, seriozitatea, disciplina, faptul că ai avut curaj să te prezinți acolo, în fața tuturor. Succesul se întâmplă uneori. Performanța se construiește mereu. Când eram copil, îmi țineam emoțiile în frâu impecabil. Concursuri, examene, spectacole… intram, făceam treaba și gata. Fără nod în gât. Fără tremurat de genunchi. Zero dramă. Când ești părinte, descoperi că nu mai depinde de tine, asta e partea cea mai grea. La concursurile de gimnastică ale lui Namiko trăiesc fiecare săritură cu genunchii moi. Știu că toată grația lumii e concentrată în 25 de kilograme de voință și agrafe în păr.”

Actrița a continuat să descrie intensitatea emoțiilor trăite în timpul prestației fiicei sale: „Ea face flicul, eu sunt cea cu rimelul întins. Ea face podul, eu în tribune sunt deja podul dintre emoție și leșin. Și totuși, asta înseamnă să ne dorim ce e mai bine pentru copiii noștri: să îi vedem acolo, în lumina lor, făcând ce iubesc, chiar dacă nouă ne bate inima de zici că suntem la Olimpiada de 100 de metri emoționali.”

Andreea Ibacka, despre regulile de acasă

Într-un interviu acordat recent, Andreea Ibacka a vorbit cu amuzament despre cei doi copii ai săi, dezvăluind și care dintre ei îi seamănă și care calcă pe urmele lui Cabral.

„Sunt foarte diferiți, așa cum cred că se întâmplă în foarte multe familii, minunat fiecare în felul lui. Și dacă fizic asemănarea este izbitoare – fiica mea cu soțul și fiul meu cu mine – caracterul lor este fix opus. Mă regăsesc foarte mult în fetița mea, iar fii-miu, care ne dă tuturor de furcă și probabil o să ne pună nervii tuturor pe bigudiuri, este ta-su gol”, a povestit actrița pentru VIVA!.

Andreea a dezvăluit că cei mici ascultă mai mult de tatăl lor, însă existe anumite zone unde părerea ei este mai strictă și din acest motiv copiii au tendința de a fi mai ascultători în preajma lui Cabral.

„Copiii sunt mai disciplinați cu tatăl lor, ceea ce uneori mă supără, dar am înțeles că e firesc cumva să fie așa. Avem zone unde eu îmi impun mai clar punctul de vedere, cum ar fi partea de cursuri de formare, educație, pe care le urmăresc eu, și atunci părerea mea e mai fermă și mai strictă. Soțul meu se pricepe mai bine pe zona sportivă și… facem cu schimbul. Nu sunt foarte clar definite rolurile, dar, în general, da, copiii sunt mai disciplinați cu el și nu înțeleg de ce el le spune ceva o singură dată și ascultă, iar eu trebuie să le zic de trei ori”, a mai zis ea.

Pentru a menține un echilibru în familie, actrița a stabilit câteva reguli clare pentru micuții ei.

„Desigur că ei la 4 și 7 ani nu au device-urile lor, dar au un timp limitat în fața ecranelor. Încerc să controlez foarte strict conținutul pe care îl vizionează, adică, în general ei nu se uită la reel-uri, la TikTok-uri, care, cred că dau și o adicție crescută. Fiind așa foarte ‘catchy, dar nu pot să spun că nu există. Sigur că nu în fiecare zi sau sunt anumite momente când chiar este necesar să ai câteva minute de liniște și nu condamn treaba asta, cred că fiecare dintre noi o facem. Ai mei au conturile lor pe platformele pe care noi plătim abonament și nu se uită la liber pe internet să găsească ei orice”, a explicat Andreea Ibacka pentru Click.

Citește și:

Anghel Damian, declarații rare despre copilărie. Ce a dezvăluit regizorul despre părinții săi: „A fost, cumva, un divorț fericit'

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro