Imagini inedite cu cele două fiice ale lui Adrian Mutu. Cum a apărut antrenorul alături de Adriana și Maia și ce momente speciale au sărbătorit

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Adriana și Maya sunt cele două fiice pe care Adrian Mutu le are din fosta căsătorie cu Consuelo Matos Gómez.

Imagini inedite cu cele două fiice ale lui Adrian Mutu

Adrian Mutu și actuala lui parteneră, Sandra Bachici, s-au căsătorit în 2017. Au împreună un băiat, pe nume Tiago. Până să o întâlnească pe soția lui, antrenorul de fotbal a trecut prin două divorțuri. Fostul fotbalist a fost căsătorit cu Alexandra Dinu, alături de care are un băiat, pe nume Mario.

Între 2005 și 2013, Adrian Mutu a fost căsătorit cu Consuelo Matos Gómez și au împreună două fete, pe Adriana și Maya. Ele locuiesc în Republica Dominicană, alături de mama lor.

Adriana Mutu a împlinit 20 de ani, iar fostul antrenor a dezvăluit imagini rare alături de fiicele sale. La aniversare au participat atât actuala soție a antrenorului, Sandra, cât și fosta lui parteneră, Consuelo Matos Gómez.

Momentul special a fost marcat printr-o reuniune de familie dezvăluită prin imaginile pe care antrenorul le-a publicat pe rețelele sociale. Adrian Mutu a surprins și momentul în care fiica sa este întâmpinată cu un tort aniversar.

„La mulți ani, amor!”, a scris Adrian Mutu în mesajul transmis fiicei sale.

Ulterior, Adrian Mutu a mai dezvăluit un alt moment special pentru familia lui. De această dată a fost vorba despre fiica lui, Maya, care a terminat liceul.

„Astăzi marchează sfârșitul unui capitol și începutul unei noi călătorii pline de emoție și oportunități. Sunt incredibil de mândru de tot ceea ce ai realizat și de persoana minunată care ai devenit.

Continuă să crezi în tine, să visezi măreț și să nu îți fie niciodată teamă să îți urmezi propriul drum. Oriunde te va purta viața, să știi că voi fi mereu alături de tine, încurajându-te și susținându-te”, a scris Adrian Mutu pe rețelele de socializare.

Adrian Mutu, declarații sincere despre creșterea copiilor

Adrian Mutu, antrenor și fost fotbalist de renume, este tatăl a patru copii: Mario, Adriana, Tiago și Maya, și recunoaște că aplică reguli stricte în educația lor. Deși și-a concentrat mult timp atenția pe carieră, Mutu spune că siguranța și dezvoltarea copiilor săi sunt priorități absolute.

Într-un interviu acordat recent, Adrian Mutu a vorbit despre modul în care limitează accesul copiilor la tehnologie. Fostul fotbalist a explicat că fiului său cel mic i-a luat telefonul și tableta, și că momentan nu intenționează să i le mai dea înapoi. În viitor, dispozitivele vor putea fi folosite doar după un program bine stabilit, pentru câteva ore pe zi.

„În privința limitării timpului petrecut online, Mutu a adăugat: „Păi, părerea mea cred că e similară cu a majorității părinților. Și nu neg faptul că acum două săptămâni i-am luat fiului meu telefonul și tableta. Și nu știu când i le mai dau. După aia o să-i dau doar în weekend, câteva ore. La început, am fost și eu ca fiecare părinte: Lasă, mă, să aibă și el telefon, lasă să aibă tabletă, lasă să nu stiu ce. De la o oră, cum fac copiii și încep să ne manipuleze, dă-le degetul mic și îți iau toată mâna, uiți, te iei cu alte lucruri și ajunge să stea permanent conectat. Sunt niște lucruri normale pentru că trăim în alte timpuri și tehnologia face parte, vrei, nu vrei, din viața noastră și pe undeva, dacă știi cum să o folosești, te ajută, doar că aici vorbim de copii, în cazul băiatului meu cel mic, vorbim de un copil de 8 ani. Și eu cred că el nu are capacitatea și discernământul să știe ce se întâmplă atunci când tu intri și dai scroll-ul ăla… Aici intervine problema, pentru că el dacă era, cum sunt copiii mei, ceilalți mari, nu le zic nimic pentru că sunt mari, au 20 de ani, nu? Și atunci pot să decidă. Dar el? (…) El stând foarte mult pe rețele, încet, încet, încep să-l influențeze și îl țin captiv într-o lume online care nu e reală”, a mărturisit Adrian Mutu la „Interviurile DigiSport”.

Adrian Mutu, despre începutul relației cu soția lui, Sandra

Într-un interviu acordat recent, fostul fotbalist a vorbit despre momentul în care a cerut-o de soție pe Sandra. Totul s-a întâmplat în 2015, în perioada în care juca la Pune City.

„Eu am stat 4 luni într-un hotel. Am fost cu soția mea acolo. Am pus în contract. Că nu erau de acord. Trebuia să stau singur într-un hotel. Bine că am luat-o pentru că în India am cerut-o pe Sandra de soție. Eram împreună și am plecat în India. Și atunci ne-am dat seama după câteva luni că putem conviețui. Ca să fii convins că poți conviețui cu o persoană, du-te în India și în Maldive și stai o lună. Ori la balamuc ori la prea multă liniște. Și dacă vă întoarceți împreună. Era o nebunie totală și nu aveam ce face. Nu mă duceam decât la antrenament. Pleacam cu o oră, o oră și jumătate înainte să ajungem. Cum ieșeai din curtea hotelului dădeai de o aglomerație incredibilă”, a povestit Adrian Mutu pentru FANATIK.

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Foto: Arhiva ELLE

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