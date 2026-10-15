Credințe greșite despre furie și cum ajung să îți afecteze relația

Nu trebuie să elimini furia din viața ta pentru a avea o relație sănătoasă. Ai nevoie să înveți să o recunoști, să o reglezi și să o exprimi adecvat.

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  de  Cristescu Catalina
Credințe greșite despre furie și cum ajung să îți afecteze relația

Furia este una dintre emoțiile pe care le judeci înainte să încerci să le înțelegi. Poate ai crescut într-o familie în care orice izbucnire era condamnată sau, dimpotrivă, într-un mediu în care țipetele și reproșurile reprezentau modalități obișnuite de a gestiona conflictele. Astfel, ajungi să îți formezi convingeri despre furie pe care le aduci, fără să îți dai seama, în relația de cuplu. Problema nu este că te înfurii, ci felul în care interpretezi această emoție și ceea ce faci atunci când o simți. Iar unele dintre credințele pe care le consideri adevărate te pot îndepărta tocmai de persoana pe care o vrei aproape.

Nu îți poți controla emoțiile

Poate consideri că o persoană echilibrată nu se enervează și că, dacă ai ajuns să simți furie față de partenerul tău, ai eșuat. Încerci să îți reprimi reacțiile, să pari calmă și să nu lași să se vadă că te deranjează ceva. Numai că emoțiile pe care refuzi să le recunoști nu dispar automat. Se pot transforma în iritare constantă, distanțare emoțională sau resentimente puternice. Furia nu este, în sine, o dovadă a lipsei de autocontrol. Este o emoție firească, ce poate semnala că te simți nedreptățită, ignorată sau că o limită importantă a fost încălcată. Autocontrolul nu presupune să nu te înfurii niciodată, ci să poți decide cum îți exprimi nemulțumirea fără să îți rănești partenerul.

Dacă te iubește, nu ar trebui să te înfurie

Într-o relație sănătoasă ar trebui să existe suficientă iubire încât să nu fie niciodată motive serioase de supărare? Prin urmare, atunci când partenerul te dezamăgește interpretezi comportamentul lui ca pe o dovadă că nu te iubește suficient sau că nu îi pasă de nevoile tale. Această credință transformă neînțelegerile în amenințări la adresa relației. Nu mai discuți despre ceea ce s-a întâmplat real, ci ajungi să pui sub semnul întrebării sentimentele partenerului. În loc să îi explici de ce te-a deranjat un anumit lucru, îi reproșezi că nu te iubește așa cum ai nevoie. Iubirea nu elimină diferențele dintre voi, însă îți oferă ocazia să le negociezi, să îți exprimi nevoile și să descoperi dacă puteți găsi soluții pentru situațiile mai puțin plăcute cu care vă confruntați.

Rezolvare pe loc

Când ești furioasă consideri că trebuie să clarifici totul pe loc. Insiști să continuați discuția chiar dacă este evident că ar fi mult mai util să faceți o pauză (tehnica de time out), ridici tonul sau revii iar și iar asupra aceluiași discurs până când crezi că ai fost înțeleasă. Dar intensitatea emoției nu înseamnă că trebuie să acționezi imediat. Dimpotrivă, atunci când ești foarte activată emoțional îți este mai greu să asculți, să interpretezi corect intențiile celuilalt și să formulezi ceea ce ai nevoie. Spune-i partenerului că ai nevoie de puțin timp pentru a te liniști și stabilește când veți relua conversația. Astfel, nu eviți conflictul, ci creezi condițiile pentru a-l gestiona mai bine.

Trebuie să simtă la fel

O altă credință periculoasă este că partenerul trebuie să sufere pentru a înțelege cât de mult te-a afectat comportamentul său. Poate devii sarcastică, te retragi emoțional, îl pedepsești conștient. Pe moment ai senzația că ești mai puternică sau în control, în timp, însă, relația se transformă într-un spațiu al pedepselor reciproce. Nu mai încercați să vă înțelegeți, să colaborați, ci să vă demonstrați cine a greșit mai mult. A-i spune partenerului că te-a rănit, a cere o schimbare concretă și a stabili limite clare sunt modalități mai sănătoase de a răspunde decât să-i provoci aceeași suferință.

Dacă te calmezi înseamnă că renunți…

… la ce e drept și corect pentru tine? Dacă renunți la tonul ridicat sau accepți o pauză, partenerul va considera că a câștigat disputa? Dar în cuplu nu ar trebui să fie despre stabilirea unui învingător, despre competiție. Poți să te calmezi și să fii nemulțumită. Poți să asculți perspectiva partenerului fără să fii obligată să fii de acord cu el. Poți să îți recunoști partea de responsabilitate fără să o preiei în întregime. Ce încearcă să îți transmită furia, dincolo de impulsul de a reacționa mai mult sau mai puțin agresiv? Ai nevoie să fii ascultată, să primești mai mult sprijin, să existe respect pentru limitele tale? Cu cât înțelegi mai bine mesajul emoției, cu atât ai mai multe șanse să îl comunici fără să transformi relația într-un câmp de luptă.

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Foto: PR

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