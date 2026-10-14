Gina Chirilă, imagini adorabile cu fiica ei. Vedeta și Katia au apărut în ținute asortate: „Unul dintre cele mai emoționante momente”

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Gina Chirilă este deja o prezență constantă la marile evenimente de modă. Vedeta nu ratează ocaziile în care se poate întâlni și interacționa direct cu profesioniștii din industrie, adăugând, astfel, experiențe notabile carierei ei de model. Recent, Gina Chirilă a bifat o apariție stylish alături de fiica ei, Katia.

Gina Chirilă și fiica ei, Katia, în ținute asortate

Recent, Gina Chirilă a luat parte la o prezentare de modă a unui cunoscut brand autohton, prezentare care a avut loc pe scena unui teatru din București. Vedeta nu a mers singură, ci însoțită de fiica ei, Katia, marcând astfel o premieră pentru ea. Micuța Katia a participat pentru prima dată la un fashion week, iar imaginile cu cele două, purtând ținute roșii asortate, sunt adorabile și i-au cucerit pe urmăritorii modelului.

„De-a lungul anilor, moda m-a purtat prin atât de multe locuri, mi-a oferit experiențe extraordinare și amintiri pe care le voi păstra toată viața.

Dar astăzi, pentru prima dată, am privit totul cu alți ochi. Prin ochii ei.

Primul Fashion Week al Katiei. Și poate unul dintre cele mai emoționante momente ale mele.

M-am uitat la ea și m-am gândit cât de frumos e că pot să împart cu ea o parte din lumea mea. O lume în care am crescut, am muncit, am visat și în care am devenit, puțin câte puțin, femeia care sunt astăzi.

Nu știu dacă își va aminti peste ani toate detaliile acestei zile. Dar eu știu sigur că nu voi uita niciodată cum m-am simțit având-o lângă mine.

Pentru că, dintre toate rolurile pe care le-am avut vreodată, cel de mamă rămâne cel mai important.

Iar dintre toate locurile în care m-a dus viața, cele mai frumoase vor fi mereu cele în care pot să o iau și pe ea cu mine.”

Ce frici are Gina Chirilă în calitate de mamă

În vara anului 2024, Gina Chirilă a confirmat despărțirea de Bogdan Vlădău. Cei doi s-au căsătorit în 2017, iar în 2020 au devenit părinți pentru prima dată. Au împreună o fetiță, pe nume Katia, care a împlinit recent șase ani. Modelul și fostul ei partener de viață au decis să rămână totuși în relații bune pentru a-i asigura copilului o educație bună.

În cadrul unui interviu acordat recent, Gina Chirilă a vorbit deschis despre rolul de mamă, dar și despre fricile pe care le are în ceea ce privește creșterea fiicei sale, Katia.

„Așa cum am spus, orice meserie are dedesubturi și greutăți. Cred că mi-aș dori, la fel ca părinții mei, așa cum ei mi-au spus mie, să aleagă ce îi place și să meargă într-o zonă bună. Eu am să o sfătuiesc, voi avea grijă la anturaj! Nu știu de ce tot am eu această obsesie, asta am observat, este foarte important, mai ales în perioada adolescenței”, a spus Gina Chirilă pentru spynews.ro.

Gina Chirilă a precizat că este conștientă de responsabilitatea enormă pe care o are în calitate de mamă, iar de aceea dorește să îi insufle fiicei ei și a lui Bogdan Vlădău cele mai bune valori.

„Cred că provocările vin odată cu fiecare an, pentru că intervin lucruri noi, comportamente noi, și ai o responsabilitate foarte mare și, poate, totodată, te simți copleșit, neputincios, și te întrebi: Ce fac acum?”, a mai spus Gina Chirilă.

Până acum, Gina Chirilă nu a trecut prin îndoieli referitoare la deciziile luate în educația fiicei sale, considerând că a făcut mereu alegeri bune pentru Katia.

„Nu am ajuns încă să mă tem că nu iau decizii corecte, dar aș vrea să fac bine. Mă gândesc și îmi dau seama că nu trebuie să fie perfect cumva. Lucrurile sunt complexe, cu bune și cu rele.”

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Foto: Gicu Boboc, Instagram

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