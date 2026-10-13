Top 3 zodii imature emoțional, care evită orice tip de angajament

Câteva zodii dau dovadă de un comportament imatur din punct de vedere emoțional, care le afectează orice intenție de a se implica într-o relație serioasă.

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  de  ELLE.ro
Top 3 zodii imature emoțional, care evită orice tip de angajament

Următoarele zodii se confruntă cu o lipsă a maturității emoționale. Fiecare interacțiune cu ele va reprezenta o adevărată luptă epuizantă și frustrantă de a-ți putea da seama de ceea ce simt, pentru că nici nu comunică despre ceea ce trăiesc în sufletul lor. Cu toate că dau semne că ar fi prezente din punct de vedere emoțional, ulterior vor fi distante și detașate.

1. Berbec

Nativii Berbec evită asumarea unui angajament emoțional. În general, sunt detașați și stau cât mai departe de orice fel de legătură mai personală cu cineva. Comportamentul lor demonstrează faptul că nu le pasă de sentimentele lor și nici de eventuale situații neplăcute pe care le-au creat cu atitudinea lor. Pentru ei, contează doar bunăstarea personală. Vor trece prin experiențe dureroase până când vor realiza că nu pot fugi la nesfârșit de emoțiile lor.

2. Gemeni

Gemenii resimt constant nevoia de a primi validare din partea altor persoane. Se hrănesc din complimentele altora la adresa lor și uită că adevărata apreciere trebuie să o caute la ei înșiși. Din cauza asta, au o percepție distorsionată despre ei, care îi împiedică să aibă o înțelegere reală a felului în care sunt ei cu adevărat. Încearcă mereu să își ascundă personalitatea în spatele unor măști acceptate de societate. Trebuie să renunțe la toate prejudecățile și așteptările altora pentru a se maturiza emoțional într-un mod profund.

3. Săgetător

Nu ar trebui să te aștepți din partea nativilor Săgetător să aibă o maturitate emoțională prea dezvoltată. Îți poți da seama de asta din felul în care evită complet orice fel de discuție mai aprinsă. Dacă observă o mică tensiune cu o persoană, preferă să dispară și să nu mai interacționeze prea curând cu acel om. Nu își comunică intențiile, nu vorbesc despre ceea ce simt și nici nu își înțeleg foarte bine emoțiile. Și chiar dacă sunt confuzi, nici nu fac eforturi pentru a-și procesa trăirile.

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Foto: PR

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