10 drame istorice care te vor intriga și pe care merită să le vizionezi

Iată o listă cu drame istorice care nu te vor lăsa indiferentă și te vor face să-ți pui întrebări.

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  de  Braslasu Iulia
1. Selma
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Aceste filme, care au la bază evenimente de care ai auzit în viața reală, au creat discuții despre societate, schimbările care au loc în lume și teme sociale. Iată care sunt poveștile despre care este vorba și pe care ar trebui să le urmărești:

1. Selma

În această dramă regizată de Ava DuVernay, vei afla mai multe despre marșul de la Selma la Montgomery, Alabama în 1965 și despre ampla acțiune a lui Martin Luther King Jr. organizată având ca scop asigurarea de drepturi egale de vot. În cele din urmă, președintele Lyndon Johnson a semnat actul privind drepturile de vot din 1965 și a interzis discriminarea rasială în timpul votului. 

2. Elisa & Marcela

Isabel Coixet a regizat filmul Elisa & Marcela, care descrie povestea reală a primului cuplu format din persoane de același sex care s-a căsătorit în 1901 în Spania. În această dramă alb-negru se arată cum au reușit Elisa și partenera ei, Marcela, să se căsătorească.

3. The King’s Speech

Filmul The King’s Speech surprinde povestea viitorului rege al Marii Britanii, Regele George al VI-lea. Pentru a-și putea rezolva problemele de vorbire, apelează la Lionel Logue, un terapeut australian. Pelicula readuce în atenție discursul său important de la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. 

4. Suffragette

Lupta femeilor pentru obținerea dreptului la vot reprezintă un subiect pe care n-ar trebui să-l ocolim, ba din contră, e necesar să-l explorăm și mai mult. Despre această temă vei afla și în filmul Suffragette, cu actrița Carey Mulligan în rol principal. În 1912, în Londra, o tânără mamă, dar și alte femei își fac un scop din a obține egalitatea socială pentru femei și de a înfrunta toate obstacolele din calea lor.  

5. Little Women

Filmul Little Women din 1994 este despre Louisa May Alcott și viața ei alături de cele trei surori ale sale în Concord, Massachusetts în 1860. Pelicula arată etapele prin care trec ele și momentele importante din viața lor, de la cel în care își întâlnesc dragostea și până la felul în care își construiesc un rost. 

6. The Butler

În filmul The Butler regizat de Lee Daniels vei descoperi povestea lui Cecil Gaines, un majordom de culoare care a lucrat la Casa Albă între 1957 și 1986. În timpul mandatului său, a servit opt președinți și a fost martorul unor evenimente de amploare, de la mișcarea pentru drepturile civile și Războiul din Vietnam.

7. The Woman King

Viola Davis interpretează rolul principal în filmul The Woman King, regizat de Gina Prince-Bythewood, care e inspirat din evenimentele reale care s-au petrecut în Regatul Dahomey. Nanisca e protagonista unei lupte incredibil de grele despre o armată formată de femei care l-a protejat pe rege împotriva dușmanilor.

8. The Banshees of Inisherin

Martin McDonagh a scris și regizat The Banshees of Inisherin, care îi are în rolurile principale pe Colin Farrell și Brendan Gleeson. Acțiunea se desfășoară spre sfârșitul Războiului Civil Irlandez și îi are în prim-plan pe cei doi care sunt prieteni de mulți ani. La un moment dat, unul dintre ei își dorește să pună punct prieteniei lor. Consecințele acestui lucru sunt pentru amândoi, iar evenimentele de care se lovesc îi vor pune la încercare. 

9. The Diary of Anne Frank

Filmul The Diary of Anne Frank din 1959 regizat de George Stevens se bazează pe jurnalul Annei Frank. Pelicula aduce în atenție povestea reală a ei și a familiei acesteia în perioada celui de-al Doilea Război Mondial în timp ce se ascund în Olanda ocupată de naziști, iar tatăl ei, Otto Frank, este singurul supraviețuitor după ce familia a fost plasată în lagăre de concentrare.

10. Vita & Virginia

Cu o acțiune care se petrece în societatea anilor 1920, filmul Vita and Virginia regizat de Chanya Button vorbește despre povestea de dragoste dintre scriitoarele Virginia Woolf și Vita Sackville-West. Rolurile principale sunt interpretate în pelicula biografică de către Elizabeth Debicki și Gemma Arterton. 

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Foto: PR

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