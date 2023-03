Filmele de pe Disney+ care vor face valuri în luna martie și pe care nu trebuie să le ratezi

Filmele de pe Disney+ care debutează în luna martie te vor ține, cu siguranță, un pic prea mult în casă, dar merită. Ai de văzut mult-așteptatul sezon 3 din Star Wars: The Mandalorian, care are premiera în prima zi a lunii, precum și cu cel de-al doilea sezon al serialului de success Școala Abbott (Abbott Elementary), în timp ce serialul de comedie proaspăt și ușor de relatat al lui Kerry Washington Condamnare la eliberare (UnPrisoned) ajunge pe platforma de streaming pe 10 martie.

Între timp, pentru 8 martie, de Ziua Internațională a Femeii, filmele de pe Disney+ adunate în colecția Femei în rol principal sunt drame, comedii, documentare și aduc în prim-plan poveștile femeilor. Sezonul 19 din Anatomia lui Grey (Grey’s Anatomy) continuă, de asemenea, pe Disney+ în această lună, cu episoade noi lansate săptămânal începând cu 8 martie.

În plus, cu ocazia celei de-a 95-a ediții a Premiilor Oscar, care va avea loc pe 13 martie, noul film Spiritele din Inisherin (The Banshees of Inisherin) ajunge pe platformă, precum și Ucigașul din Boston (Boston Strangler), în care joacă Keira Knightley, nominalizată de două ori la Oscar, și Chris Cooper, câștigător al premiului Oscar. De asemenea, abonații se pot bucura de multe alte filme concurente la premiile din acest an, care sunt deja difuzate pe Disney+, printre care Roșu aprins (Turning Red), Focul Iubirii (Fire of Love), Pantera Neagra: Wakanda pentru totdeauna (Black Panther: Wakanda Forever) și Le Pupille.

Nu rata, deci STAR WARS: THE MANDALORIAN, pentru a urmări călătoria Mandalorianului prin galaxia Star Wars. Din Djarin s-a reunit cu Grogu, în timp ce Noua Republică se străduiește să conducă galaxia departe de istoria sa întunecată. Mandalorianul se va intersecta cu vechi aliați și își va face noi dușmani în timp ce el și Grogu își continuă călătoria împreună.

Pe 22 martie Disney+ îți aduce un proiect extraordinar, cu Colin Farrell și Brendan Gleeson în rolurile principale. Deși Pádraic (Farrell) și Colm (Gleeson), vecini într-un orășel, sunt prieteni de-o viață, aceștia ajung brusc într-un impas în relația lor, cu consecințe alarmante pentru amândoi, pe fundalul Războiului Civil Irlandez.

Filmele de pe Disney+ se îmbogățesc cu încă un titlu, Ucigașul din Boston, de pe 17 martie. În acest thriller polițist, le vezi la treabă pe reporterele deschizătoare de drumuri care au relatat despre crimele faimosului Ucigaș din Boston din anii ’60. Eroina este Loretta McLaughlin, reporteră la ziarul Record American și prima jurnalistă care face legătura între crimele Ucigașului din Boston, care investighează cazul alături de colega și prietena ei Jean Cole.

Nu uita nici de Școala Abbott, al cărei al doilea sezon debutează pe 1 martie. Dacă nu ai văzut primul sezon, îți spunem doar că este o comedie ce urmărește un grup de profesori dedicați și pasionați – și o directoare ușor insensibilă – care navighează prin sistemul public de educație din Philadelphia.

Îți mai recomandăm și Înrudiți, un serial original Disney+ care ajunge pe plaformă din 29 martie. O adaptare a romanului Octaviei E. Butler, serialul spune povestea unei tinere scriitoare de culoare care și-a părăsit obligațiile familiale și s-a mutat la Los Angeles, gata să-și facă un viitor care, în sfârșit, să simtă că-i aparține. Dar înainte să se acomodeze în noua ei casă, se trezește făcând salturi înainte și înapoi în timp. Ajunge pe o plantație în secolul al XIX-lea, un loc legat într-un mod remarcabil și intim de Dana și de familia ei. O poveste de dragoste interrasială leagă trecutul și prezentul Danei, iar ea se luptă să se împace cu secretele genetice de care nu avea habar, în această explorare care merge dincolo de legăturile de sânge descrise în acest gen de filme.

Și nu uita de În căutarea lui Michael, un documentar original Disney+ care are premiera pe 3 martie. Michael Matthews a devenit, în 1999, cel mai tânăr britanic care a escaladat muntele Everest. Dar la trei ore după ce a ajuns în vârf, a dispărut și nu a mai fost găsit. După douăzeci de ani, fratele lui, Spencer, a primit o fotografie făcută pe munte, cu rămășițele unui alpinist care ar putea fi Michael – așa că a plecat în Nepal încercând să îl găsească.

Citește și:

Filme SF care au dezamăgit publicul și cu care nu ar trebui să îți pierzi timpul

Foto: PR Disney+

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro