Actrițe celebre care au refuzat să filmeze scene nud

În timp ce unele actrițe sunt obișnuite cu scenele nud, altele nu au acceptat să se dezbrace în fața camerelor de filmat. Fie că este vorba de un motiv personal sau chiar de o clauză inclusă în contract, actrițele de mai jos și-au stabilit o serie de limite și reguli stricte în ceea ce privește filmarea acestor apariții.

1. Julia Roberts

Julia Roberts, recunoscută pentru rolurile din Pretty Woman și Erin Brockovich, a avut o poziție categorică față de scenele nud. În cazul actriței, există un motiv întemeiat pentru care nu o vedem filmând scene care cereau și nuditate, și anume că nu este pe placul ei acest lucru. Iar atunci când a fost implicată în scene nud, fie a folosit o dublură, fie și-a acoperit cât mai bine părțile intime în fața camerelor de filmat. „Nu m-aș dezbrăca într-un film. Pentru mine, să joc cu hainele pe mine este o performanță”, declara actrița pentru OK! magazine.

2. Anna Kendrick

Anna Kendrick a refuzat să filmeze scene nud. În ciuda faptului că actrița părea să fie dezbrăcată în filmul Mike and Dave Need Wedding Dates, în realitate s-a folosit o dublură. „Nu voi face asta. Nu critic oamenii care filmează scene nud, dar plănuiesc să continui să fac ceea ce fac și sper că merge bine așa”, a spus Anna Kendrick pentru The Telegraph.

3. Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker este singura actriță din Sex and The City care nu apare dezbrăcată în faimosul serial. În contractul ei a existat mereu o clauză cu privire la faptul că refuză să filmeze scene care implică și nuditate. „Singura mea pretenţie a fost să nu apar goală. Nu mă puteau plăti atât de mult încât să accept ca altcineva să fie dublura mea și să facă în locul meu scenele nud. Fără dubluri, asta e parte din contractul meu”, a declarat actrița, potrivit The Sun, adăugând faptul că a resimțit presiunea de a filma scene în care apare nud.

4. Jessica Alba

În ceea ce o privește pe Jessica Alba, care a jucat în mai multe filme cunoscute, precum Fantastic Four și Honey, ea a dezvăluit motivul din spatele alegerii ei de a refuza să filmeze scene nud. „Nu vreau ca bunicii să-mi vadă sânii. Asta-i tot!”, a spus Jessica Alba pentru Glamour, precizând că nici nu consideră că ar fi fost necesar să apară dezbrăcată în filmele în care a jucat.

5. Jennifer Garner

Jennifer Garner s-a raportat diferit la aparițiile nud după ce a devenit mamă. În urmă cu câțiva ani, actrița mărturisea că nu a filmat dezbrăcată și că nici nu intenționează să facă acest lucru. „Nu o să îmi dau hainele jos. Lumea are ce vedea. Nu sunt interesată.”

6. Rebel Wilson

Pentru filmul The Brothers Grimsby, Rebel Wilson a folosit o dublură atunci când i s-a cerut să apară nud. Actrița nu se opune în totalitate scenelor care implică și nuditate, însă nu ar lua în considerare să facă acest lucru într-o comedie, ci mai degrabă atunci când va avea un rol mai serios.

7. Megan Fox

În cazul actriței Megan Fox, ea a refuzat roluri care implicau să se dezbrăce pentru că își făcea griji că ar putea să vadă și copiii ei acele scene într-o zi. „Am citit proiecte bune, cu regizori talentați, dar nu aș putea face lucrurile pe care trebuiau să le facă femeile în acel film. Nu cred că ar trebui să mă vadă copiii făcând unele dintre acele lucruri. Filmez scene pe care au voie să le vadă și copiii mei”, povestea actrița pentru The Mirror.

8. Keira Knightley

Keira Knightley a privit dintr-o altă perspectiva scenele care presupun și nuditate. Actrița nu a mai acceptat să filmeze scene nud în filme care sunt regizate de bărbați din cauza felului în care aceștia portretizează femeile și le privesc ca pe un obiect. „Nu am o interdicţie absolută, dar cumva am când e vorba despre bărbaţi. Este, în parte, vanitate şi este vorba şi despre privirea masculină. Aș prefera să nu stau dezbrăcată în fața unui grup de bărbați”, a declarat actrița în podcast-ul Chanel Connects.

9. Sarah Michelle Gellar

Despre actrița Sarah Michelle Gellar s-a spus că nu acceptă să filmeze scene nud din cauza disconfortului pe care l-a resimțit cu privire la anumite scene din Buffy the Vampire Slayer. Ea nu a făcut declarații publice despre această decizie, însă reprezentanții ei le-au precizat agenților de casting că actrița nu filmează scene nud în nicio circumstanță.

10. Ashley Benson

Ashley Benson a apărut în ochii publicului cu rolul din Pretty Little Liars, iar ulterior cu cel din Spring Breakers, un film prin intermediul căruia a realizat faptul că trebuie să stabilească o serie de limite atunci când este vorba despre scene de sex și de nuditate. „Nu vreau să filmez niciodată dezbrăcată”, a spus ea pentru Cosmopolitan. De asemenea, a adăugat că ar părăsi de îndată platourile de filmare în cazul în care regizorul ar insista cu privire la acest aspect.

Citește și:

Staruri care au vorbit public despre decizia lor de a renunța temporar sau definitiv la actorie

Foto: Profimedia, Hepta, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro