Agenda de februarie 2023: cele mai interesante evenimente ale lunii, pe care nu trebuie să le ratezi

E timpul să-ți alcătuiești agenda pentru această lună, mai cu seamă că te așteaptă o mulțime de filme și câteva expoziții pe care nu trebuie să le ratezi.

Imperiul luminii

Sam Mendes se întoarce cu o dramă romantică în care i-a distribuit pe Olivia Colman, Colin Firth, Toby Jones, Sara Stewart și Tom Brooke, care are premiera pe 24 februarie. Este o poveste de dragoste complicată între protagoniști ale căror vieți sunt ele însele complicate, uniți de faptul că lucrează toți într-un cinematograf dintr-un oraș britanic de coastă.

Your Place or Mine

Doi foarte buni prieteni, Debbie și Peter (Reese Whiterspoon și Ashton Kutcher) au firi diametral opuse și vieți la fel de diferite. Ea are un trai previzibil și mulțumitor în Los Angeles, alături de fiul ei, în vreme ce el e mereu în mișcare, în New York. Atunci când ajung să trăiască vreme de o săptămână unul în locuința celuilalt, convingerile lor despre ce-și doresc de la viață încep să se clatine. Pe Netflix din 10 februarie.

Knock at the Cabin

Pe 3 februarie ajunge în cinematografe acest thriller cu accente horror în regia lui M. Night Shyamalan, cu Jonathan Groff, Dave Bautista, Rupert Grint și Ben Aldridge. Povestea este a unei familii cu o fetiță care, aflați în vacanță, ajung să fie luați ostatici de necunoscuți înarmați care le cer să decidă asupra unui lucru ce ar împiedica sfârșitul lumii.

Decizia de a pleca

Un detectiv se îndrăgostește de principalul suspect al uneia dintre anchetele sale, iar asta îl face să pătrundă într-o lume supranaturală – aceasta este premisa celui mai recent film al lui Park Chan-wook, cu Wei Tang, Hae-il Park și Kyung-pyo Go. În cinematografe din 17 februarie.

Simion Cernica la The H Gallery

Până pe 16 martie, la The H Gallery de pe Calea Victoriei te așteaptă expoziția Unplugged Cave, a artistului român (stabilit în Los Angeles) Simion Cernica. Instalația reunește lucrări în tehnici diferite, unite însă de critica socială și de încercarea de a recontextualiza tendințe contemporane în mod radical, propunând deconstruirea unei realități iluzorii și o evadare din aceasta.

Till

Incidentele istorice care merită să fie mai cunoscute, cum este linșarea lui Emmett Till, în 1955, când adolescentul afro-american de doar 14 ani a fost răpit, mutilat și apoi ucis pentru presupusa vină de a fi ofensat o femeie albă, trebuie repovestite mereu ca să ne servească drept aducere aminte despre cât de privilegiată este o parte a lumii (ucigașii lui au fost achitați, în vreme ce moartea cumplit de violentă a tânărului a devenit unul dintre evenimentele care au alimentat lupta pentru drepturi civile). Filmul de față, în regia lui Chinonye Chukwu, cu Danielle Deadwyler și Jalyn Hall, în cinematografe din 17 februarie, își propune să facă lumină asupra acțiunilor mamei lui Emmett pentru a demonstra rasismul care a motivat atacul.

Pamela, a love story

În ultima zi de ianuarie a debutat pe Netflix acest film documentar despre unul dintre cele mai recognoscibile, admirate și deopotrivă judecate personaje iconice ale vremurilor noastre, Pamela Anderson. Proiectul își propune să facă lumină asupra traiectoriei Pamelei, de la debutul său la statutul de sex symbol internațional, și până la activismul ei neobosit de astăzi.

Sharper

Pe 17 februarie are premiera pe Apple TV+ acest thriller întunecat, care ne prezintă o rețea de secrete, minciuni și intrigi într-o lume în care nimeni și nimic nu este ceea ce pare. Acțiunea ne arată lumea bună a New York-ului, personaje care se angrenează în jocuri de putere fascinante, care te vor ține cu sufletul la gură. Din distribuția proiectului regizat de Benjamin Caron fac parte, printre mulți alții, Julianne Moore, Sebastian Stan și John Lithgow.

Aproape

Încă de la finele lui ianuarie a ajuns în cinematografe această dramă duioasă în regia lui Lukas Dhont, cu Émilie Dequenne, Léa Drucker, Eden Dambrine, Gustav De Waele și Léon Bataille, pe care nu trebuie să o ratezi. Filmul vorbește despre prietenia unor adolescenți, Léo şi Rémi, cărora înaintarea în vârstă le pune în cale tot felul de piedici, astfel că legătura lor aparent indestructibilă se clatină dramatic și sfârșește tragic.

M.H. Maxy, de la avangardă la socialism

O expoziție cu totul specială te așteaptă până în aprilie la Muzeul Național de Artă al României, adică o retrospectivă a unuia dintre cei mai prolifici, interesanți și influenți artiști români ai secolului trecut, Max Herman Maxy, care în perioada interbelică a fost unul dintre liderii avangardei, iar după război a ajuns un exponent de marcă al sistemului, fie și din poziția de director al actualului MNAR. Între aceste două posturi, însă, Maxy rămâne, alături de soția sa, Mela, un personaj de prim rang în arta românească, care a contribuit din plin la dezvoltarea avangardei și la promovarea modernismului, cu lucrări în multiple medii, multe dintre ele reunite în expoziția de față.

Spiritele din Inisherin

În regia lui Martin McDonagh, această tragicomedie ce are premiera la noi pe 3 februarie a făcut deja vâlvă în festivalurile internaționale, în parte pentru istoria pe care o relatează – cea a doi bărbați, prieteni de o viață, ale căror existențe ajung într-un impas atunci când unul dintre ei decide să rupă relația –, în parte pentru rolurile excelente făcute de Colin Farrell, Brendan Gleeson sau Barry Keoghan. De neratat!

True Spirit

De pe 3 februarie, pe Netflix poți să urmărești povestea Jessicăi Watson, o navigatoare adolescentă ambițioasă care-și pune în minte să traverseze lumea de una singură, având totuși susținerea mentorului său (Cliff Curtis) și a părinților (Josh Lawson și Anna Paquin). Ce se va întâmpla în călătoria căreia toată lumea îi prevede un eșec răsunător vezi în filmul în regia lui Sarah Spillane.

Art Safari, primul sezon

Art Safari, unul dintre cele mai populare evenimente locale dedicate artei, ia amploare de la an la an, așa încât în 2023 vom avea parte de trei ediții, cu un prim sezon debutând în 10 februarie și ținându-și deschise porțile până pe 14 mai, în spațiul deja tradițional – Palatul Dacia-România din centrul Bucureștiului. Aceste prime trei luni ale evenimentului vor aduce în fața publicului patru expoziții care se anunță cel puțin interesante. Prima dintre ele celebrează 140 de ani de la nașterea lui Ion Theodorescu Sion, pictorul care a cunoscut succesul în perioada interbelică, iar expoziția curatoriată de Elena Olariu urmărește viața și practica sa. O altă expoziție, Maeștrii picturii spaniole. Secolul al XIX-lea și apariția impresionismului (curator dr. Helena Alonso), este construită în jurul practicilor artistice ale impresionistului spaniol Joaquin Sorolla, dar și a lui Marià Fortuny.

Arta contemporană va fi reprezentată din plin în expoziția The Memory Palace. Focus on the French art scene with the Marcel Duchamp Prize (curator Daria de Beauvais, asistată de dr. Lisa Colin). Premiul Duchamp este unul dintre cele mai prestigioase pe care le poate obține un artist, iar singurul român care l-a primit, în 2011, este Mircea Cantor – alături de lucrări ale sale, în expoziție vor putea fi văzute lucrări semnate de alți opt artiști și două duo-uri cunoscute în scena artelor franceze, iar memoria va fi firul roșu al expoziției, ghidându-ne printre lucrări care ne arată cum poate fi trecutul o sursă potentă de inspirație și chiar vindecare pentru prezent. În cele din urmă, și la acest început de an avem parte de expoziția Young Blood 2.0. Ce este nou în artă? (curator Mihai Zgondoiu).

Iar Art Safari a anunțat deja câteva detalii și despre suprizele ce ne vor ține ocupați în cea de-a doua parte a anului. Este vorba despre două expoziții: Love Stories, cu lucrări din colecția National Portrait Gallery, dar și Bags Inside Out, o expoziție a Victoria and Albert Museum care va fi un must pentru fashioniste și nu numai. Te ținem la curent, dar până atunci poți afla mai multe informații pe artsafari.ro.

Bucurii muzicale la Sala Radio

Luna începe cu un concert spumos, pe 3 februarie, la Sala Radio, unde Orchestra Națională Radio va evolua sub bagheta dirijorului francez Frédéric Chaslin, care a dirijat la pupitrul marilor teatre lirice din New York, Berlin, München, Leipzig, Madrid, Barcelona etc., și care a compus, printre altele, Dansul Divei din coloana sonoră a filmului Al cincilea element. Ai de ascultat Mozart – Simfonia concertantă pentru vioară, violă şi orchestră, cu Alexandru Tomescu la vioară și Răzvan Popovici la violă; și Simfonia nr. 6 – Patetica, de Ceaikovski.

Iar pe 9 februarie, ai parte de un concert extraordinar de jazz, care îl are ca invitat special pe trompetistul Alex Sipiagin, care va cânta alături de Big Band-ul Radio România. Evenimentul, intitulat Wind Dance, va fi dirijat de Simona Strungaru și va fi însoțit de o serie de proiecții vizuale realizate de Ioana Halunga pe orga Sălii Radio. Găsești bilete la casa de bilete a Sălii sau pe iabilet.ro.

