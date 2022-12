Ashton Kutcher, mărturisiri în lacrimi despre problemele de sănătate ale fratelui său geamăn

Invitat în cadrul emisiunii The Checkup with Dr. David Agus, Ashton Kutcher a făcut o serie de mărturisiri cutremurătoare despre problemele de sănătate cu care fratele său geamăn, Michael, s-a confruntat. Într-un scurt clip video de prezentare, cei doi frați apar vizibil emoționați, actorul chiar având lacrimi în ochi atunci când povestește despre experiențele grele prin care Michael a trecut în adolescență.

Ashton a explicat cu lacrimi în ochi că, în timpul vizitei, Michael, care s-a născut cu paralizie cerebrală și a avut nevoie de un transplant de inimă în adolescență, a fost la un pas de moarte.

De asemenea, în timpul interviului, Ashton a vorbit și despre lupta sa cu vasculita, o boală autoimună rară.

„Nu puteam să merg și apoi, dintr-o dată, nu am mai văzut”, a povestit soțul actriței Mila Kunis în trailer.

În vara acestui an, Ashton Kutcher a dezvăluit că în urmă cu doi ani s-a confruntat cu această boală care i-a afectat abilitatea de a vedea, de a auzi și chiar de a merge.

„Acum doi ani am avut această formă super rară de vasculită, care mi-a distrus vederea, auzul, echilibrul”, a declarat actorul pentru Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, potrivit Access Hollywood.