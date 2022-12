Kirstie Alley a murit la 71 de ani. Ce omagiu emoționant i-a adus John Travolta regretatei actrițe

Kirstie Alley a murit la 71 de ani. Actrița cunoscută pentru rolurile pe care le-a interpretat în It Takes Two, Cheers și Look Who’s Talking suferea de cancer. Copiii ei, True și Lillie Parker, au confirmat că mama lor s-a stins din viață.

Prin intermediul unei declarații publicate pe rețelele de socializare, William „True” Stevenson, în vârstă de 30 de ani, și Lillie Price Stevenson, în vârstă de 28 de ani, copiii actriței Kirstie Alley, au anunțat că mama lor a murit.

„Către toți prietenii noștri din toată lumea… Vă informăm cu tristețe că mama noastră incredibilă, feroce și iubitoare a murit după o luptă cu cancerul, descoperit recent. A fost înconjurată de familia apropiată și a luptat cu multă putere, lăsându-se cu certitudinea bucuriei ei nesfârșite de a trăi. Pe cât de emblematică a fost pe ecran, a fost o mamă și o bunică uimitoare. Suntem recunoscători echipei incredibile de medici și asistente de la Moffitt Cancer Center pentru îngrijirea medicală. Bucuria și pasiunea mamei noastre pentru viață, copiii, nepoții și numeroasele ei animale, ca să nu mai vorbim de bucuria ei veșnică de a crea, au fost de neegalat și ne-au lăsat inspirați să trăim viața la maxim așa cum a făcut-o ea. Vă mulțumim pentru dragostea și rugăciunile voastre și vă rugăm să ne respectați intimitatea în acest moment dificil”, se arată în declarația transmisă de copiii ei, True și Lillie Parker.

John Travolta, care i-a fost un prieten apropiat și alături de care a jucat în seria Look Who’s Talking, s-a numărat printre primii care i-au adus un omagiu emoționant regretatei actriței.

„Kirstie a fost una dintre cele mai speciale relații pe care le-am avut vreodată. Te iubesc Kirstie. Știu că ne vom revedea”, a fost mesajul transmis de John Travolta pe Instagram.

De asemenea, și fostul soț al actriței Kirstie Alley, Parker Stevenson, i-a adus un omagiu. Cei doi au fost căsătoriți din 1983 până în 1997.

„Dragă Kirstie. Sunt atât de recunoscător pentru anii petrecuți împreună și pentru cei doi copii incredibil de frumoși și acum nepoți pe care îi avem. Ne vei lipsi.”

Kirstie Alley a fost căsătorită pentru prima oară cu Bob Alley. Mariajul lor a durat din 1970 până în 1977.

Kirstie Alley a cunoscut celebritatea în anul 1987, după ce a interpretat-o pe Rebecca Howe în sitcomul Cheers. Actrița a fost răsplătită cu un premiu Emmy și un Glob de Aur în 1991 pentru performanța pe care a avut-o în faimosul serial NBC. Kirstie Alley a jucat într-o mulțime de filme și seriale de televiziune, cum ar fi Drop Dead Gorgeous, Veronica’s Closet, Sibling Rivalry, Loverboy, Runaway.

