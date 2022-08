Ashton Kutcher, diagnosticat cu o boală rară: „Sunt norocos că sunt în viață”

Ashton Kutcher a dezvăluit că în urmă cu doi ani s-a confruntat cu o boală autoimună rară, ce i-a afectat abilitatea de a vedea, de a auzi și chiar de a merge. Acesta a precizat că afecțiunea se numește vasculită, o boală inflamatorie care distruge vasele de sânge.

„Acum doi ani am avut această formă super rară de vasculită, care mi-a distrus vederea, auzul, echilibrul”, a declarat actorul pentru Running Wild with Bear Grylls: The Challenge, anunță Access Hollywood.