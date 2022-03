Mila Kunis, moment de solidaritate pentru Ucraina la Oscar 2022: „Este imposibil să nu fii mișcat”

Producătorii Oscarurilor 2022 au fost sceptici cu privire la adoptarea unei poziții politice la spectacolul de premiere și au plănuit să mențină show-ul optimist, recunoscând în același timp criza din Ucraina, care a ucis mii de oameni și a strămutat milioane. Actrița Mila Kunis și-a exprimat solidaritatea cu Ucraina în discursul său.

Mila Kunis, moment de solidaritate pentru Ucraina la Premiile Oscar 2022

Actrița Mila Kunis, care s-a născut în Ucraina, nu și-a menționat numele locului natal, dar a vorbit despre efectul devastator al „evenimentelor globale recente” în timp ce a prezentat „Somehow You Do”, interpretată de Reba McEntire.

„Evenimentele globale recente ne-au făcut pe mulți dintre noi să ne simțim dezamăgiți. Cu toate acestea, când ești martor la puterea și demnitatea celor care se confruntă cu o asemenea devastare, este imposibil să nu fii mișcat.”, a spus Mila Kunis.

Actrița și soțul ei, Ashton Kutcher, și-au făcut apariția pe covorul roșu strălucind în ținute elegante. Mila Kunis a îmbrăcat o rochie lungă superbă, din mătase, de culoare trandafirie, semnată de Zuhair Murad.

Academia Americană de Film a transmis un mesaj pentru victimele ucrainene

Academia Americană de Film a adoptat o atitudine de solidaritate cu Ucraina într-un moment de reculegere după anunțarea de către McEntire a nominalizaților pentru cea mai bună melodie originală.

„Ne-ar plăcea să avem un moment de reculegere pentru a ne arăta sprijinul pentru poporul Ucrainei care se confruntă în prezent cu invazie, conflict și prejudecăți în interiorul granițelor lor. În timp ce filmul este o cale importantă pentru noi de a ne exprima umanitatea în vremuri de conflict, realitatea este că milioane de familii din Ucraina au nevoie de hrană, îngrijire medicală, apă curată și servicii de urgență. Resursele sunt limitate și noi, în mod colectiv, ca o comunitate globală, putem face mai mult.”, se arată într-un mesaj postat pe ecran pentru publicul din întreaga lume.

Făcând o legătură adecvată, Ben Proudfoot i-a cerut președintelui Joe Biden să „o aducă acasă pe Brittney Griner”, în timp ce a acceptat Oscarul pentru cel mai bun scurtmetraj documentar pentru regia „The Queen of Basketball”, care spune povestea Lusiei „Lucy” Harris. De asemenea, producătorul „Power of the Dog”, Emile Sherman, a menționat că „este cu adevărat, foarte ciudat să fii aici în smoking, știind ce se întâmplă în Ucraina”.

„Nu este un moment ușor să încerci să absorbi ceea ce se întâmplă în acea parte a lumii, în timp ce sărbătorim realizările tuturor celor care au făcut acest film și toate filmele de aici în seara asta.”, a mai spus Sherman.

