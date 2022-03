Câștigătorii Premiilor Oscar 2022 – lista completă

Azi au fost anunțați câștigătorii Premiilor Oscar 2022. Lista cu câștigătorii Premiilor Oscar 2022 va fi actualizată în timp real, pe măsură ce aceștia sunt anunțați în cadrul ceremoniei care se desfășoară în această seară.

Câștigătorii Premiilor Oscar 2022 sunt:

Best Picture (Cel mai bun film)

CODA

Best Leading Actress (Cea mai bună actriță în rol principal)

Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

Best Leading Actor (Cel mai bun actor în rol principal)

Will Smith (King Richard)

Best Supporting Actress (Cea mai bună actriță în rol secundar)

Ariana DeBose (West Side Story)

Best Supporting Actor (Cel mai bun actor în rol secundar)

Troy Kotsur (CODA)

Best Director (Cel mai bun regizor)

Jane Campion (The Power of the Dog)

Best Original Song (Cel mai bun cântec)

„No Time to Die” (muzica și versurile Billie Eilish și Finneas O’Connell)

Best Animated Feature Film (Cel mai bun film de animație)

Encanto

Best International Feature Film (Cel mai bun film străin)

Drive My Car (Japonia)

Best Original Screenplay (Cel mai bun scenariu original)

Belfast (Kenneth Branagh)

Best Adapted Screenplay (Cel mai bun scenariu adaptat)

CODA (Siân Heder)

Best Cinematography (Cea mai bună imagine)

Dune (Greig Fraser)

Best Film Editing (Cel mai bun montaj)

Dune (Joe Walker)

Production Design (Cea mai bună scenografie)

Dune

Best Makeup & Hairstyling (Cel mai bun machiaj și coafură)

The Eyes of Tammy Faye (Linda Dowds, Stephanie Ingram și Justin Raleigh)

Best Documentary Short Subject (Cel mai bun documentar – scurtmetraj)

The Queen of Basketball

Best Documentary Feature (Cel mai bun documentar – lungmetraj)

Summer of Soul

Best Live Action Short Film (Cel mai bun scurtmetraj – acțiune)

The Long Goodbye (Aneil Karia și Riz Ahmed)

Best Animated Short Film (Cel mai bun scurtmetraj animat)

The Windshield Wiper (Alberto Mielgo și Leo Sanchez)

Best Original Score (Cea mai bună coloană sonoră)

Dune (Hans Zimmer)

Best Sound (Cel mai bun sunet)

Dune (Mac Ruth, Mark Mangini, Theo Green, Doug Hemphill, Ron Bartlett)

Best Visual Effects (Cele mai bune efecte vizuale)

Dune

Best Costume Design (Cele mai bune costume)

Cruella (Jenny Beavan)

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro