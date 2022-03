Diane Kruger, imagine rară alături de fiica sa

Diana Kruger a publicat recent pe contul său de Instagram o imagine rară cu fiica sa în vârstă de trei ani. Cele două au profitat de vremea bună și s-au bucurat de o zi la plajă. Actrița în vârstă de 45 de ani a ales să poarte un costum de baie întreg, pe care l-a accesorizat cu o bască roz și o pereche de ochelari cu rame albe. În ceea ce o privește pe fiica sa, aceasta a purtat un costum de baie într-o nuanță de roz.

„Unde ești, tata @bigbaldhead. Ne e dor de tine”, a scris Kruger în descrierea fotografiei, făcând referire la soțul său, Norman Reedus. „Filmări de noapte. Îmi e dor de amândouă”, a fost răspunsul actorului.

Diane Kruger și Normal Reedus s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei Sky, în 2015. Cei doi actori au mers împreună să promoveze filmul la Festivalul Internațional de Film de la Toronto, înainte să își anunțe public relația în martie 2017.

În mai 2018, mai multe surse confirmau pentru aceeași publicație cum că actrița Diane Kruger ar fi însărcinată cu primul copil al cuplului, după ce aceasta a alimentat zvonurile la Festivalul de Film de la Cannes din 2018, acolo unde a purtat o serie de ținute loose fit.

Mai târziu, în luna noiembrie a aceluiași an, tot PEOPLE a confirmat și nașterea fetiței celor două vedete, care pentru Norman Reedus este al doilea copil – starul din serialul The Walking Dead mai are și un fiu, pe nume Mingus, dintr-o relație anterioară cu modelul Helena Christensen.

Cuplul a preferat întotdeauna să își țină relația departe de ochii publicului și a presei, iar acest lucru s-a transmis și la fiica lor, detalii precum data nașterii sau numele fetiței rămânând necunoscute.

Diane Kruger a vorbit despre fiica sa într-un interviu pentru PEOPLE din 2019, glumind pe seama personalității sale oarecum neașteptate. „Nu prea e fetiță, e chiar cam băiețoasă”, spunea actrița la acel moment, adăugând că păstrează totuși niște haine Chanel pentru fiica sa. „E amuzant să ai o fată, zic eu. Îmi place și asta.”

