Cum a reacționat Lady Gaga după ce a ratat nominalizarea la Oscar 2022 pentru rolul din „House of Gucci”

Rolul din „House of Gucci” nu i-a adus lui Lady Gaga o nominalizare pentru „Cea mai bună actriță” la Oscar 2022. Chiar și așa, actrița i-a felicitat pe toți cei recunoscuți de Academie, numindu-i prieteni.

Spre surprinderea multora, Lady Gaga nu a primit o nominalizare la Oscar. Cu toate acestea, vedeta din „House of Gucci”, în vârstă de 35 de ani, a vorbit totuși după ce a văzut lista nominalizaților pentru a-l felicita cu amabilitate pe prietenul ei Frederic Aspiras. Acesta, alături de Göran Lundström și AnnaCarin Lock, au obținut o nominalizare pentru filmul polițist biografic pentru cel mai bun machiaj și coafură.

„Frederic a fost magic, precis și dedicat luni de zile înainte de filmare și în timpul filmărilor. A pregătit zeci de peruci timp de luni și luni și a făcut cel puțin un an de pregătire”, a scris Gaga în postarea ei.

După ce a împărtășit mai multe cuvinte emoționante despre Frederic, cântăreața și-a îndreptat atenția către nominalizații care au șanse să câștige un Oscar luna viitoare.

„Tuturor nominalizaților din acest an, felicitări pentru toată munca voastră, dăruirea, nominalizarea și magia voastră – cu toții meritați o recunoaștere majoră pentru ceea ce a fost un peisaj cu adevărat frumos de performanțe și realizări anul trecut. Dăruirea voastră în timpul Covid, inimile voastre uriașe și capacitatea de a spune povești uimitoare sunt un cadou pentru întreaga lume în ceea ce este pentru mulți o perioadă foarte grea. Felicitări prietenii mei. Bravo!”, a scris Lady Gaga.

În urma nominalizărilor de pe 8 februarie, mai multe vedete și-au exprimat fericirea, iar unele chiar uimirea referitor la faptul că se află pe lista recunoscută de Academie. Billie Eilish, Ariana DeBose, Olivia Colman și alții au reacționat la nominalizările lor la Oscar.

„Cuvintele nu pot descrie cât de onorați și entuziasmați suntem că am fost nominalizați la un premiu Oscar pentru piesa noastră „No Time To Die”. A fost un vis de-o viață al nostru să scriem o temă Bond și una la care nu credeam că se va împlini vreodată. Este complet incredibil că suntem aici recunoscuți pentru această melodie și aceasta este o experiență de viață de vârf pentru noi.”, au transmis Billie Eilish și Finneas, nominalizați la Cea mai bună melodie originală pentru filmul cu James Bond „No Time to Die”.