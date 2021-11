House of Gucci: o poveste memorabilă despre ambiții, răzbunare și glamour

House of Gucci, cel mai recent film al lui Ridley Scott, cu o distribuție de zile mari și cu ambiția declarată de a spune povestea casei Gucci așa cum a fost ea, de la începuturile umile visate de Guccio Gucci și până la dominația internațională, întreruptă dramatic de asasinarea lui Maurizio Gucci, a avut deja premiera mondială și își așteaptă lansarea și în România.

Nu e nevoie să-ți spunem că și noi așteptăm cu sufletul la gură premiera, dat fiind că House of Gucci promite (și, din primele impresii ale criticilor) și livrează un amalgam de scene care nu pot fi altfel decât entertaining: modă, crimă, lux, drame sentimentale, totul într-un ghem de emoții și umor. Gândește-te astfel – cât de des ai ocazia să vezi la cinema cum a ajuns să existe și să acceadă la istorie una dintre cele mai mari case de modă din lume (care anul acesta a aniversat cu entuziasm un secol de existență)? Și câte case se pot lăuda cu faptul că au în spate o adevărată dinastie italiană marcată de lupte pentru putere, de multă creativitate, dar și de răzbunări și răsturnări de situație care merg de la preluări ostile până la asasinat? Probabil că dacă istoria familiei Gucci nu ar fi fost atât de cunoscută și de consemnată de-a lungul acestui secol în presă și cărți, un scenariu de film care să o relateze ar fi fost greu de crezut. Dar, ca mai mereu, viața bate imaginația și în cazul familiei Gucci.

Trebuie să știi în primul rând că scenariul este o adaptare a cărții Sarei Forden, The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, care va apărea curând și în limba română, dar ce este important e faptul că autoarea, jurnalistă cu o experiență de decenii, a intervievat o mulțime de membri ai familiei și oameni care au lucrat alături de ei, a consultat documente legale și a făcut toată cercetarea necesară pentru a-și asuma scrierea acestei povești complicate. Scenariul culege, din complexa istorie, doar trei decenii asupra cărora alege să se concentreze – adică anii mariajului dintre Maurizio Gucci, nepotul lui Guccio și fiul lui Rodolfo, interpretat de premiatul Adam Driver, și Patrizia Reggiani, o socialite ambițioasă, provenită dintr-o familie modestă, dar care ajunge să aparțină cu lejeritate cercurilor închise ale înaltei societăți.

Povestea este spusă din perspectiva Patriziei (interpretată de legendara Lady Gaga), cea care nu a avut niciodată voie să se implice pe cât și-ar fi dorit în afacerea familiei (ca în aproape orice poveste italiană, doar bărbații clanului pot fi responsabili de business), dar a cărei tenacitate l-a inspirat pe mai puțin hotărâtul său soț. După finalul mariajului lor, tocmai Patrizia este cea care pune la cale asasinarea lui Maurizio, o crimă plătită care a scandalizat Italia, unde autoarea morală a fost poreclită Văduva neagră, și a înmărmurit întreaga lume.

CONȚINUT VIDEO ELLE

Patrizia Reggiani și-a ispășit pedeapsa pentru crima de care s-a făcut vinovată, iar filmul țese în jurul acestui moment central istoria care a condus la el, dar și consecințele pe care le-a avut asupra familiei și a casei de modă. Povestea începe, deci, la finalul anilor 1970, într-un moment în care casa de modă a cucerit deja teritorii în afara țării, dar când strălucirea pieselor sale de lux a început să pălească, după încercări repetate de diversificare prin introducerea prea multor produse de masă, după evaziuni și ceea ce pare a fi o lipsă de perspectivă creativă. Afacerea este condusă în acest moment de efervescentul Aldo (Al Pacino) și de reținutul Rodolfo (Jeremy Irons).

Paolo, fiul lui Aldo, visează să fie designer principal și să conducă compania, în vreme ce Maurizio, fiul lui Rodolfo, ar prefera o carieră în sfera justiției. Doar că întâlnirea cu Patrizia îi schimbă perspectivele lui Maurizio. O perioadă în închisoare pentru Aldo se dovedește un bun prilej ca odinioară timidul Maurizio să pună la cale o preluare a acțiunilor acestuia, cu ajutorul consultantului financiar Domenico De Sole (Jack Huston). Însă businessul are nevoie de o infuzie de capital, care vine din exterior și pentru o vreme îi cimentează poziția lui Maurizio, care, odată ce și-a trădat familia, s-a îndrăgostit de putere și ajunge să o părăsească și pe Patrizia, dezvoltând o relație cu o veche prietenă, Paola (Camille Cottin). Planurile ambițioase ale lui Maurizio de a reaprinde, încă o dată, gloria casei cu ajutorul unui designer tânăr, Tom Ford, nu merg cum ar trebui, așa încât Maurizio se vede asaltat pe de o parte de investitori, pe de alta de fosta sa soție, îndurerată și disperată, care caută răzbunare.



Meritul pentru a fi pus în ordine acest scenariu complicat îi revine lui Roberto Bentivegna, și el parte dintr-o familie italiană cu o istorie în modă, care și-a folosit și propriile amintiri despre scandalul Gucci, dar și o cercetare riguroasă pentru a da o notă aparte fiecărui personaj, și care, după cum a declarat Ridley Scott, a reușit să facă tranziția de la o comedie a erorilor, cum pare inițial filmul, către adevărata tragedie care a urmat.

De decorurile opulente este responsabil designerul de producție Arthur Max, care a redat lumea celor celebri și bogați în detaliu, atât în studiourile Cinecitta, cât și în locațiile din afara Romei în care s-au realizat filmările, concentrându-se asupra fiecărui detaliu, fie că era vorba despre casa de vacanță a familiei sau despre show-urile de modă, al căror aspect s-a schimbat dramatic de-a lungul celor trei decenii din poveste. Magazinele din New York și Milano, Studio 54, casa lui Rodolfo Gucci sau reședința lui Aldo, chalet-ul lui Maurizio din Elveția, studioul de design al lui Paolo, toate contribuie la un festin vizual pe cinste.

Și, desigur, în toată această ambianță un rol cheie îl joacă moda. Designerul de costume Janty Yates a fost cel care a documentat și refăcut cele peste 70 de ținute ale Patriziei Reggiani, conturându-i personajul cu ajutorul lor, și povestește că a avut noroc ca Lady Gaga să fie la fel de pasionată ca el de costumele Patriziei încât să reziste peste 60 de ore la fittinguri și să contribuie cu elemente din propria garderobă la costumele ei. Asta în vreme ce costumele masculine, mai clasice, au fost realizate pe comandă sau preluate de la brand-ul italian Zegna. Și mai sunt, desigur, și show-urile de modă. Yates nu a refăcut doar show-ul legendar al lui Tom Ford din 1995, dar și un show Versace din 1984, atunci când brand-ul începea să facă o concurență acerbă casei Gucci.

Este greu de spus ce va lua fiecare privitor din această poveste încurcată. Unii vor urma conflictele biografice, în vreme ce alții vor urmări încrengăturile financiare, unii vor fi seduși de costumele și decorurile impecabile, în vreme ce alții vor cântări prestația distribuției alcătuită doar din staruri (și românca Mădălina Ghenea are un mic rol, întruchipând-o pe o tânără Sophia Loren). Dar cu siguranță că în această saga fiecare va găsi un lucru palpitant, de la povestea atât de dramatică și până la transformarea lui Lady Gaga într-o adevărată actriță.

House of Gucci are premiera în România pe 26 noiembrie, distribuit de Forum Film.

Foto: Fabio Lovino © 2021 Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. All Rights Reserved.