Brit Awards 2022: vedetele de pe covorul roșu și premianții industriei muzicale britanice

Brit Awards 2022 au revenit în forță, cu o primă ediție care nu a mai avut categorii clasificate în funcție de genul muzicienilor nominalizați. În aceste noi condiții în care s-ar presupune că genul nu mai contează, femeile au fost, totuși, cele care au primit cele mai multe trofee.

Dar marea câștigătoare de la Brit Awards 2022 a fost, cu siguranță, Adele. Revenită în lumina reflectoarelor (și înapoi acasă, în Marea Britanie) pentru prima dată după ce a anunțat anularea rezidenței sale în Las Vegas, Adele a apărut pe covorul roșu într-o creație Armani Prive care a făcut-o să arate ca o sirenă a ecranului din vremurile de aur ale Hollywood-ului. Pentru recitalul ei, Adele a apelat mai târziu la o ținută Valentino; cât despre premii, artista a plecat acasă cu trofeele pentru artistul anului, pentru cel mai bun album al anului, și și-a adjudecat și titlul de piesa anului pentru hit-ul Easy on Me. Cântăreața și-a dedicat trofeele fiului și fostului său partener, albumul acesteia fiind inspirat chiar de separarea de Simon Konecki. „Înțeleg de ce au schimbat numele categoriilor”, a spus artista făcând referire la clasificarea pe genuri, „dar eu iubesc faptul că sunt femeie și iubesc faptul că sunt o femeie artistă.”

Și Dua Lipa, care nu a participat la ceremonie, a câștigat cel de-al cincilea trofeu de acest fel al său, la Brit Awards 2022, pentru cea mai bună piesă pop și R&B. Ed Sheeran, care a fost nominalizat la patru categorii, a câștigat pentru cel mai bun compozitor, și a și cântat în timpul ceremoniei.

Printre câștigătorii de la Brit Awards 2022 s-au mai numărat Wolf Alice, pentru cel mai bun grup, sau Little Simz, ca best new artist, Sam Fender pentru cel mai bun cântec rock/alternativ, Becky Hill pentru cea mai bună piesă dance, Dave, pentru cea mai bună piesă hip-hop/grime/rap. Și Billie Eilish, care nu a fost prezentă, și-a adjudecat trofeul pentru cel mai bun artist internațional, iar tânăra Olivia Rodrigo a primit premiul pentru melodia anului.

