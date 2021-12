De ce cred fanii că Dua Lipa și Anwar Hadid s-au despărțit

Dua Lipa și Anwar Hadid s-au despărțit, susțin mai multe surse pentru publicațiile de peste ocean. Cei doi formau un cuplu din 2019, iar de ceva timp relația lor trecea printr-o criză.

La începutul lunii decembrie, apăreau primele zvonuri conform cărora Dua Lipa și Anwar Hadid aveau discuții cu privire la viitorul relației lor și că au decis să ia o pauză. Cântăreața și fratele modelelor Gigi și Bella Hadid nu au mai fost văzuți împreună de aproape opt săptămâni din cauza programului lor destul de încărcat, scrie The Sun.

O sursă a declarat publicației citate: „Cei doi și-au expus ideea de a pune capăt pentru moment relației lor deoarece călătoriile și distanța unul față de celălalt s-au dovedit a fi dificile. Relația lor trece printr-o criză.” Dua Lipa și-a înregistrat albumul în Londra și Los Angeles, iar Anwar a fost în New York.

De asemenea, o persoană apropiată a declarat pentru Deux Moi că Dua Lipa și Anwar Hadid s-au despărțit oficial, deși cei doi au făcut totul pentru a-și salva relația.

Dua Lipa și Anwar Hadid s-au mutat împreună în septembrie 2019, după trei luni de când au început să se întâlnească. Cei doi au închiriat un apartament în New York. Cântăreața în vârstă de 26 de ani a vorbit în cadrul unui interviu pentru Rolling Stone la începutul anului 2020 despre povestea de dragoste pe care o trăiește. „Mă simt confortabil în relație, mai mult ca oricând.”

Artista a vorbit și despre faptul că ea și Anwar Hadid și-au petrecut o bună parte a anului 2020 la ferma familiei lui din Pennsylvania, iar cu această ocazie a învățat să călărească.

Anwar Hadid este model și este reprezentat de agenția IMG Models, care are în portofoliu și alte modele cunoscute precum Hailey Baldwin, Ruby Stewart, dar și surorile Bella și Gigi Hadid. El și-a făcut debutul pe coperta revistei Nylon în 2015 și a apărut și pe coperta Teen Vogue. De asemenea, a apărut și în The Real Housewives of Beverly Hills, o emisiune la care a fost mama lui, Yolanda Hadid.

