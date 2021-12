Povestea tragică de dragoste dintre Dodi Fayed și Prințesa Diana, în noul sezon The Crown

Sezonul 5 al serialului Netflix The Crown este așteptat cu sufletul la gură de zeci de milioane de oameni din întreaga lume. Potrivit The New York Post, acesta va prezenta viața familiei regale în anii 1990 și va surprinde și povestea tragică de dragoste dintre Prințesa Diana și producătorul egiptean de film Dodi Fayed.

Prințesa de Wales și Fayed s-au apropiat în vara lui 1997 și au trăit o foarte scurtă poveste de dragoste. Cei doi fuseseră în vacanță pe Coasta de Azur și erau împreună când au murit într-un accident de mașină la Paris, pe 31 august 1997.

Spre deliciul fanilor curioși, actorul de origine egipteană care joacă rolul lui Fayed, Khalid Abdalla, apare pe plajă, în mai multe instantanee recente de pe platoul de filmare.

Lui Abdalla i s-a alăturat și actorul Salim Dau, care îl interpretează pe fostul proprietar al Harrod’s, milionarul Mohamed al-Fayed, tatăl lui Dodi.

În următorul sezon The Crown are loc o schimbare dramatică a personajelor, care să reflecte înaintarea acestora în vârstă. Astfel, se știe deja că rolul Reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii va fi preluat, de la Olivia Colman, de către Imelda Staunton, cunoscută pentru nenumărate roluri din teatru, film, televiziune și musical care i-au și adus numeroase premii.

Prințesa Diana va fi jucată de actrița australiană Elizabeth Debicki, iar Dominic West îl va juca pe Prințul Charles. Imelda Staunton o va interpreta pe Regina Elisabeta a II-a, iar Jonathan Pryce se întoarce în serial în rolul Prințului Philip, Ducele de Edinburgh.

Filmările pentru sezonul 5 al The Crown s-au încheiat chiar înainte de Sărbători. Lansarea este prevăzută pentru noiembrie 2022. Potrivit creatorului Peter Morgan, serialul se va termina odată cu sezonul 6 și nu va trata trata trecutul recent, cu scandalul generat de distanțarea Prințului Harry de Casa Regală și mutarea acestuia în SUA.

Citește și:

Foto: Profimedia, Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro