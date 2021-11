American Music Awards 2021: vezi vedetele care au defilat pe covorul roșu

American Music Awards 2021 a avut loc pe 21 noiembrie la Los Angeles, la Microsoft Theater, gazda evenimentului fiind nimeni alta decât Cardi B. Asta înseamnă că celebra cântăreață a avut pentru prima dată ocazia să fie maestră de ceremonii a unui eveniment de o asemenea anvergură.

Noaptea a fost animată de performance-uri ale celor mai în vogă artiști americani, printre aceștia numărându-se Olivia Rodrigo, Carrie Underwood, BTS alături de Coldplay, Silk Sonic, Jennifer Lopez și mulți alții.

Candidata la cele mai multe trofee la American Music Awards 2021 a fost Olivia Rodrigo, care a fost nominalizată la nu mai puțin de șapte categorii, incluzând Artistul Nou al Anului. De asemenea, The Weeknd a avut parte de 6 nominalizări, iar Bad Bunny, Doja Cat și Giveon s-au bucurat fiecare de câte 5 nominalizări.

Câștigătorii de la American Music Awards 2021 au fost trupa BTS la categoria Artist of the Year, Olivia Rodrigo – New Artist of the Year, Doja Cat ft. SZA și-au adjudecat colaborarea anului, Body de la Megan Thee Stallion a fost desemnat Favorite Trending Song, în vreme ce Montero, de la Lil Nas X, a fost desemnat Favorite Music Video. Artistul pop al anului a fost desemnat Ed Sheeran, în vreme ce artista a fost Taylor Swift, cea care a câștigat și titlul pentru cel mai bun album. BTS a luat trofeele pentru cea mai bună trupă pop, dar și pentru cea mai bună piesă pop.

Drake și Megan Thee Stallion și-au adjudecat premiile categoriei hip hop, aceasta din urmă câștigând și premiul pentru albumul său, Good News, la American Music Awards 2021. Cardi B a obținut titlul pentru cea mai bună piesă hip hop, Up. La categoria R&B, câștigătorii au fost The Weeknd și Doja Cat, care a fost premiată și pentru album, iar cel mai bun artist rock a fost Machine Gun Kelly, care a apărut pe covorul roșu alături de fiica lui. Vezi cele mai spectaculoase apariții de pe red carpet în galeria alăturată.

