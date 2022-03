Volodimir Zelenski a stat de vorbă cu Mila Kunis și Ashton Kutcher. Cei doi actori au strâns 35 de milioane de dolari pentru refugiații din Ucraina

Volodimir Zelenski a avut ieri o conferință video cu Mila Kunis și Ashton Kutcher. Președintele Ucrainei a ținut să le mulțumească celor doi actori pentru ajutorul pe care l-au oferit țării sale, celebrul cuplu reușind să strângă 35 de milioane de dolari pentru refugiații ucraineni.

Într-o altă declarație, pe care a făcut-o în urmă cu o săptămână, președintele Ucrainei a adăugat că cei doi actori sunt „un cuplu celebru care crede cu sinceritate în noi, în victoria noastră, în viitorul nostru. Au ajutat refugiații printr-o strângere de fonduri. Au reușit să strângă deja 35 de milioane de dolari. Le mulțumesc în numele poporului nostru, în numele tuturor”.

