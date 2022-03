Virgil Ianțu, declarații emoționante despre familia de refugiați din Ucraina pe care o găzduiește

În urmă cu câteva zile, Virgil Ianțu a povestit pe rețelele de socializare faptul că găzduiește o mamă din Ucraina, alături de cele două fetițe ale ei. Prezentatorul TV în vârstă de 51 de ani a publicat o imagine alături de partenera lui de viață, Roxana Alexandru, dar și de persoanele pe care le găzduiește în această perioadă. Fotografia a fost însoțită și de un mesaj prin care își îndeamnă urmăritorii care au posibilitatea să îi ajute pe refugiații din Ucraina.

„Cei care aveți posibilitatea de a ajuta, vă rog, nu vă gândiți de două ori.

Prin ce trec acești oameni este îngrozitor și totuși, ei rămân extrem de curajoși și demni. Au nevoie de orice le puteți oferi, dar și de căldură și respect. Noi găzduim o mamă cu două fetițe care au ajuns aseară din Ukraina după un drum forte greu. Ea e avocat, au planuri mari și un drum lung în față iar când am întrebat-o dacă îi e teamă, mi-a spus: „there is only one way for us now” (n.r. – există doar o singură direcție pentru noi acum).”

Mai jos, informațiile de care aveți nevoie. #helpukraine

RO – Centralizatoare cu oferte de cazare și alte tipuri de ajutor pentru persoanele refugiate:

EN – Centralized lists of accommodation and other types of aid to Ukrainian refugees in most cities in Romania: a scris Virgil Ianțu pe Facebook.

www.refugees.ro

www.unitado.com

https://vladgheorghe.ro/inscriere-voluntari-uniti…/„, a scris Virgil Ianțu pe Facebook, enumerând și unele dintre platformele prin intermediul cărora oamenii îi pot ajuta pe refugiaţii din Ucraina.

Virgil Ianțu a făcut noi declarații despre familia de refugiați pe care o găzduiește. Invitat în emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, prezentatorul a povestit că partenera lui de viață, Roxana, este cea care a găsit un apel de ajutor pe Facebook din partea unor persoane care au preluat-o pe acea femei și pe fetele ei de la vamă.

„Mă bucur că lucrurile evoluează spre bine pentru această familie pentru că au o situație în care erau foarte multe lucruri de rezolvat, tot ce ține de acte. Este o mamă cu două fetițe. Au 4 și 11 sau 12 ani. Foarte drăguțe și doamna e foarte curajoasă. Să încui casa și să pleci…. Pe Facebook Roxana a găsit un apel de ajutor din partea a două doamne care le-au preluat de la vamă cu mașina, dar aveau nevoie de găzduire în București. Următoarea zi am sunat să aflu cum sunt asociațiile care centralizează refugiații. Recomand cine vrea să facă asta, doar prin asociații și prin cineva oficial, deoarece le oferim și lor siguranța că ajung pe mâini bune și noi ne asigurăm că sunt bine intenționați. Pentru că în perioada asta cei cu intenții rele nu dorm Au avut un drum lung, au venit foarte obosite. Soțul este plecat de ceva vreme și le așteaptă acolo unde este el. Doamne ajută să ajungă cu bine. Au ajuns foarte obosite, s-au odihnit și am descoperit că nu aveau două doze de vaccin, iar pentru a călători ai nevoie de vaccinare.”

Virgil Ianțu a precizat că respectiva mamă și cele două fete ale ei din Ucraina nu locuiesc cu el în casă, ci într-un apartament pe care îl avea liber în această perioadă. Prezentatorul TV spune că a remarcat curajul acelei mamă în contextul acesta extrem de complicat pe care îl traversează.

„Este avocat, este un om ca noi toți, foarte pozitivă, extrem de curajoasă. Nu i-am citit în ochi nici o urmă de teamă. Doar atunci când au sosit erau foarte obosite și fugeau. Tocmai auzise că, după ce a plecat, alarmele din orașul ei, din Ismail, porniseră. Au plecat cu ce au putut, să nu aibă bagaj prea mult. Exact a doua zi după ce au ajuns la noi, au început bombardamentele la ele în oraș. Bunicii fetițelor, socrii doamnei, au reușit să plece și stau la un prieten de-al nostru.”

Virgil Ianțu a fost întrebat de către prezentatoarea emisiunii, Adela Popescu, cum ar fi procedat el dacă s-ar afla într-o situație similară cu cea a familiei din Ucraina pe care a găzduit-o.

„Putem să plecăm oricând, dar eu nu aș vrea să plec de aici, orice s-ar întâmpla. Eu am făcut armata, am prins și Revoluția în armată. Dacă am fi în aceeași situație, le-aș trimite undeva, să fie ele în siguranță. Nu cred că aș pleca dacă ar fi nevoie de mine aici. M-am gândit la asta, mai ales că sunt soldat instruit”, a adăugat Virgil Ianțu în emisiunea „Vorbește Lumea.”

Citește și:

Maia Morgenstern pune la dispoziție apartamentul său pentru refugiații din Ucraina

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro